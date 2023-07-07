Потери ВСУ в ходе контрнаступления составляют более 60%

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«Украинцев просто уничтожают на поле боя. Нет ничего, что могло бы изменить такое положение дел», — считает Риттер.
Он подчеркнул, что при контрнаступлении на российскую армию ВСУ теряют порядка 60% убитыми и ранеными, так как украинские военные не умеют эффективно использовать вооружение, предоставленное им западными странами.
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