«Потерянная фигура»: на Украине недовольны губительными действиями Зеленского

Фото: iStock/Olena_Z
Украина не располагает ресурсами для продолжения конфликта с Россией. Об этом на своём YouTube-канале сообщил бывший советник Кучмы Олег Соскин.
Он заявил, что продолжение каких-либо действий уже невозможно, поскольку Украина не обладает ни материальными, ни финансовыми, ни военными ресурсами.
По его словам, Зеленский – «потерянная фигура».
Также Соскин призвал киевские власти выступить за прекращение боевых действий, поскольку ВСУ уже не смогут достичь высоких результатов, способных изменить ситуацию.
Эксперт подчеркнул, что существует проблема с составом армии. Постоянно выбывающих бойцов никто не хочет заменять, потому что украинские мужчины понимают свой исход на фронте.
Читайте также:
«Солдаты заканчиваются»: командир роты ВСУ раскрыл серьёзные проблемы украинской армии
Власти Украины эвакуируют семьи с детьми из подконтрольной части Херсонской области
Украина работала вместе с ЦРУ для подготовки удара по Крымскому мосту
По его словам, Зеленский – «потерянная фигура».
Эксперт подчеркнул, что существует проблема с составом армии. Постоянно выбывающих бойцов никто не хочет заменять, потому что украинские мужчины понимают свой исход на фронте.
Читайте также:
«Солдаты заканчиваются»: командир роты ВСУ раскрыл серьёзные проблемы украинской армии
Власти Украины эвакуируют семьи с детьми из подконтрольной части Херсонской области
Украина работала вместе с ЦРУ для подготовки удара по Крымскому мосту
Анастасия Чинкова