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Ранее молодой Дорошин проживал в Лионе, Франция, и стремился стать фотографом. Тем не менее, в 2014 году он отправился на Донбасс. Временами он покидал службу и возвращался во Францию, но когда началась СВО, он снова стал участвовать в военных действиях. Дорошин объяснил свой выбор тем, что чувствовал себя вдохновленным военным прошлым своих предков и хотел «подражать их доблести».
«Когда я присоединился к отряду, мне сказали: "У тебя самые широкие плечи, так что тебе достанется пулемет". И так все и сложилось», — рассказал он.Сейчас Гавриил Дорошин свободно владеет русским языком и не спешит возвращаться в Лион. По его словам, он считает, что Франция выбрала неправильное направление, и планирует строить свою будущую жизнь в России.
«Я очень люблю Францию, но она меняется не в лучшую сторону. На данный момент мне не хочется туда возвращаться, это точно», — подытожил Дорошин.Ранее писали, что артиллеристы группировки ВС РФ «Восток» не позволили украинским боевикам осуществить перегруппировку на запорожском направлении. В настоящее время российскими бойцами уничтожены пикап, бронеавтомобиль, беспилотник «Фурия» и живая сила противника.