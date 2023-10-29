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Поведение Зеленского привело в ужас генерала ВСУ

Генерал Кривонос: Зеленский не обеспечил оборону ВСУ на Купянском направлении
29 октября 2023, 15:53
Фото: iStock/undefined undefined

Фото: iStock/undefined undefined

Генерал-майор ВСУ в отставке Сергей Кривонос заявил, что президент Владимир Зеленский не смог наладить эффективное военное производство и обеспечить оборону, в том числе и на Купянском направлении. Об этом Кривонос сообщил в интервью YouTube-каналу Newsroom.
Кривонос отметил, что украинские власти не занимались военной промышленностью, а только замедляли темпы ее развития. По мнению генерала, ситуация на передовой может только ухудшиться.

Кривонос подчеркнул, что то РФ успешно налаживает производство вооружений, в то время как Украина не может этого достичь даже при получении помощи от всего мира.


Ранее сообщалось, что Вашингтон планирует до конца осени отправить на Украину «импровизированные» системы противовоздушной обороны. США приступили к разработке программы FrankenSAM в 2022 году, когда киевские власти попросили союзников помочь им найти ракеты для порядка шестидесяти зенитно-ракетных комплексов «Бук» и радаров.

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#ракеты
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СМИ сообщили о возможной отправке США модифицированных систем ПВО Украине
NYT: США планируют осенью отправить на Украину импровизированные системы ПВО
29 октября 2023, 12:36

Фото: iStock/Oleksii Liskonih

Вашингтон планирует до конца осени отправить на Украину «импровизированные» системы противовоздушной обороны. Об этом сообщает New York Times со ссылкой на высокопоставленные источники в США.
Сообщается, что США приступили к разработке программы FrankenSAM в 2022 году, когда киевские власти попросили союзников помочь им найти ракеты для порядка шестидесяти зенитно-ракетных комплексов «Бук» и радаров. 

«Два варианта этих импровизированных систем противовоздушной обороны — один из них сочетает советские пусковые установки «Бук» с американскими ракетами Sea Sparrow, а другой — радары советских времен и американские ракеты Sidewinder», — говорится в публикации издания.

Отмечается, что эти действия со стороны США связаны с приближением холодов, в связи с этим Украине жизненно необходимо большое количество систем противовоздушной обороны.

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#украина
#пво
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Российские войска уничтожили дроном чешскую гаубицу «Dana» ВСУ
МО: ВС РФ уничтожили с помощью дрона чешскую гаубицу «Dana» ВСУ
29 октября 2023, 12:04

Фото: iStock/Aleksandr Golubev

ВС России уничтожили чешскую самоходку «Dana» ВСУ барражирующим боеприпасом. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
Отмечается, что обнаружение самоходной артиллерийской установки происходило на огневой позиции, которая была замаскирована. Российские военные обнаружили цель, после чего провели точное наведение дроном-камикадзе, который уничтожил САУ.

Ранее сообщалось, что экипажи «Аллигаторов» ликвидировали опорные пункты ВСУ. Корреспондент «Известий» Леонид Китрать заявил, что вертолёты работают днём и ночью. «Аллигаторы» способны атаковать наземные и воздушные цели противника, а также заниматься разведкой. 

Было два попадания в две машины. На отвороте сработал комплекс обороны.

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Заявление Зеленского поставило Украину на грань, пишут СМИ
WP: Зеленский свел на нет усилия Украины завоевать союзников на Ближнем Востоке
29 октября 2023, 11:52

Фото: сайт Кремля

Президент Украины Владимир Зеленский добавил себе новые проблемы, заняв одну из сторон в конфликте на Ближнем Востоке. Об этом сообщает Washington Post.
Авторы статьи подчеркивают, что поддержка Зеленским Израиля «поставила под угрозу отправку поддержки от арабских и мусульманских стран для Украины». Отмечается, что несмотря на украинскую поддержку, Израиль не будет поставлять Киеву военную помощь. 

Сообщается, что киевскому режиму также грозят проблемы из-за избрания нового спикера Палаты представителей США Майка Джонсона, который выступает против выделения дополнительного финансирования украинских войск.

Ранее американский экс-разведчик Скотт Риттер заявил, что Киев не в состоянии переломить ситуацию на поле боя, поэтому Украине и Западу осталось только сдаться. 

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#израиль
#поддержка
#украина
#владимир зеленский
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В Ростове-на-Дону система ПВО ликвидировала воздушную цель
29 октября 2023, 11:47

Фото: istockphoto/e-crow

По словам губернатора Василия Голубева, никто не пострадал.
В Ростове-на-Дону система ПВО уничтожила воздушную цель.

Ранее бывший разведчик американской армии Скотт Риттер заявил, что высокотехнологичные средства российской противовоздушной обороны практически полностью уничтожили украинскую авиационную технику.

В интервью журналисту Гарланду Никсону военный эксперт рассказал, что украинские истребители МиГ-29 сбивают российские средства ПВО, едва они успевают подняться в воздух. Поэтому Россия имеет подавляющее преимущество в воздухе, отметил экс-разведчик. 

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Украинских саперов отправляют на фронт под предлогом разминирования

Экипажи «Аллигаторов» ликвидировали опорные пункты ВСУ
#всу
#сво
#украина
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Украинских саперов отправляют на фронт под предлогом разминирования
29 октября 2023, 11:30

Фото: iStock/RamonCast

Украина отправляет саперов на фронт под предлогом гуманитарного разминирования.
Об этом ТАСС сообщил экс-глава отдела кибербезопасности Мукачевского пограничного отряда Госпогранслужбы Украины Руслан Сыровой, сотрудничавший со спецслужбами РФ в качестве разведчика.
 
«Сейчас на Украине активно формируются группы разминирования, которые по большей части состоят из внутренне перемещенных лиц с восточных районов страны, лиц старше 45 лет, солдат, прошедших через российский плен, и инвалидов. Этих граждан вербуют как саперов, которые должны разминировать территории в тылу, пострадавшие от боевых действий, но фактически их вместо этого отправляют в зону в боевых действий», —объясняет Руслан Сыровой.
По его словам, официальные украинские власти подобные кадры не считают ценными. Именно поэтому их обучают одной из самых опасных воинских специальностей.

Ранее сообщалось, что в Закарпатье пограничников отправили на передовую за прослушивание «Руки вверх!». По его словам, сослуживцы общались в основном на украинском языке, а использование русского языка не приветствовалось.

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Экс-разведчик Риттер: Украине и Западу осталось только сдаться

В США двумя словами описали ситуацию на Украине
#всу
#сво
#новости
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Экипажи «Аллигаторов» ликвидировали опорные пункты ВСУ
29 октября 2023, 11:04

Фото: iStock/Tomas Ragina

Экипажи вертолетов уничтожили технику ВСУ.
Корреспондент «Известий» Леонид Китрать сообщает, что вертолёты работают днём и ночью. «Аллигаторы» способны атаковать наземные и воздушные цели противника, а также заниматься разведкой.
 
«По докладу наводчика попали прямо в расположение живой силы противника – было прямое попадание. Далее сделали заход на другом направлении на уничтожение бронированной техники. Было два попадания в две машины. На отвороте сработал комплекс обороны», - сообщил летчик группировки «Восток».
Ранее американский экс-разведчик Скотт Риттер заявил, что Киев не в состоянии переломить ситуацию на поле боя, поэтому Украине и Западу осталось только сдаться.

Риттер отметил, что украинцам стоит смириться с нынешним положением вещей: выиграть конфликт Киев не способен. Чем дольше киевский режим будет воевать, тем больше будет расти цена сопротивления, подчеркнул бывший разведчик.

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Экс-разведчик Риттер: Украине и Западу осталось только сдаться
29 октября 2023, 10:47

Фото: iStock/JARAMA

Американский экс-разведчик Скотт Риттер заявил, что Киев не в состоянии переломить ситуацию на поле боя, поэтому Украине и Западу осталось только сдаться. Об этом Риттер сообщил YouTube-каналу Gegenpol.
Риттер отметил, что украинцам стоит смириться с нынешним положением вещей: выиграть конфликт Киев не способен. Чем дольше киевский режим будет воевать, тем больше будет расти цена сопротивления, подчеркнул бывший разведчик.

Риттер добавил, что ВС России будут диктовать свои условия на передовой. 

Ранее сообщалось, что конфликт на Украине зашел в кровавый тупик. Украинские солдаты отчаянно пытаются исправить свое положение. 

Напомним, начальник пресс-центра группировки войск «Юг» Вооружённых Сил РФ Вадим Астафьев сообщил, что Вооружённые силы Украины (ВСУ) потеряли на Донецком направлении 150 бойцов и боевую машину РСЗО HIMARS.

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#сша
#конфликт
#цена
#режим
#солдаты
#сво
#киев
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В США двумя словами описали ситуацию на Украине
19fortyfive: контрнаступление ВСУ зашло в кровавый тупик
29 октября 2023, 10:10

Фото: iStock/EvgeniyShkolenko

Конфликт на Украине зашел в кровавый тупик. Об этом сообщает 19fortyfive.
В материалах публикации говорится, что украинские солдаты отчаянно пытаются исправить свое положение и пробуют свои силы на разных направлениях. По словам авторов статьи, оборона ВС России в Запорожской области и в Донецкой области слишком плотная, по этой причине ВСУ бросили дополнительные силы в Херсонской области.

Ранее начальник пресс-центра группировки войск «Юг» Вооружённых Сил РФ Вадим Астафьев заявил, что Вооружённые силы Украины (ВСУ) потеряли на Донецком направлении 150 бойцов и боевую машину РСЗО HIMARS. 

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#оборона
#солдаты
#сво
#всу
#рф
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Стало известно, кто может положить конец контрнаступлению ВСУ
Джонсон может положить конец контрнаступлению ВСУ
29 октября 2023, 09:16

Фото: istockphoto/Oleksii Liskonih

Новый спикер Палаты представителей США Майк Джонсон может завершить контрнаступление ВСУ.
Об этом пишет South China Morning Post. В статье сказано, что Джонсон выступает против продолжения спонсирования Украины, а Палата представителей, которую контролируют республиканцы, может отказаться выполнять требование президента США Джо Байдена о помощи Израилю и Украине  

«Если США перестанут помогать Киеву, вряд ли Европа восполнит этот пробел, если вообще захочет это сделать. В последние годы экономики по всей Европе переживают тяжелые времена, даже в таких ведущих странах, как Германия», —сказано в статье.
Майк Джонсон, избранный спикером палаты представителей США, призывает разделить запрос о выделении 105 млрд долларов Израилю и Украине, а также требует от Белого дома отчета о потраченных на Украину средствах.

Также бывший разведчик американской армии Скотт Риттер считает, что военные поставки и финансовая помощь США уже не смогут спасти от поражения в конфликте с Россией, которое становится все более очевидным.

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#сша
#украина
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