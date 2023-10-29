Поведение Зеленского привело в ужас генерала ВСУ

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Генерал-майор ВСУ в отставке Сергей Кривонос заявил, что президент Владимир Зеленский не смог наладить эффективное военное производство и обеспечить оборону, в том числе и на Купянском направлении. Об этом Кривонос сообщил в интервью YouTube-каналу Newsroom.
Кривонос отметил, что украинские власти не занимались военной промышленностью, а только замедляли темпы ее развития. По мнению генерала, ситуация на передовой может только ухудшиться.
Кривонос подчеркнул, что то РФ успешно налаживает производство вооружений, в то время как Украина не может этого достичь даже при получении помощи от всего мира.
Ранее сообщалось, что Вашингтон планирует до конца осени отправить на Украину «импровизированные» системы противовоздушной обороны. США приступили к разработке программы FrankenSAM в 2022 году, когда киевские власти попросили союзников помочь им найти ракеты для порядка шестидесяти зенитно-ракетных комплексов «Бук» и радаров.
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Екатерина Коршунова