Появились новые данные об ударах возмездия ВС РФ на Украине

Фото: сайт Минобороны РФ
Активист николаевского подполья сообщил, что в результате ударов возмездия ВС РФ за теракт на Крымской мосту ликвидированы от четырех мест расположения западных наемников. Об этом пишет РИА Новости.
«Ракета прилетела по курорту Коблево. Также были попадания в районе отеля «Кристалл» и базы отдыха «Голубой Факел». До этого было попадание по гостинице «Ингул», — передает РИА Новости слова подпольщика.
Он отметил, что солдаты ВСУ после попадания оперативно перекрыли дорогу к месту разбитого расположения украинских боевиков. Они не стали разбирать завалы, так как опасались повторного удара.
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