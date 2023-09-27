Появились подробности о положении российских войск под селом Работино

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Вооруженные силы Украины не смогли улучшить свои позиции на направлении Работино-Вербовое, об этом сообщил врио главы ДНР Денис Пушилин.
«ВСУ продолжают атаковать в направлении Работино-Вербовое. Ситуация остается горячей, но улучшения позиций противника за последние сутки нет», - прокомментировал ситуацию Пушилин.
Ранее Владимир Рогов также рассказал, что ВСУ так и не смогли в ходе своего контрнаступления подобраться к первой линии российской обороны у Работино, они несут колоссальные потери при попытках атаки, однако сделать ничего не могут. Рогов добавил, что российские военные не только обороняются, но и осуществляют контратаки.
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Евгения Парфентьева