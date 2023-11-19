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Появилось видео первого применения российского кассетного боеприпаса РБК-500

19 ноября 2023, 15:10
Фото: istockphoto/aapsky

Фото: istockphoto/aapsky

Российские военнослужащие впервые применили для атаки позиций ВСУ кассетные бомбы РБК-500. Это произошло в районе села Старомайорское в Донецкой Народной Республике.
На кадрах видео, опубликованном в телеграм-канале «Воин DV» видны вспышки разрывов и клубы дыма, поднимающегося на довольно большом участке над позициями ВСУ. Применение Вооруженными силами РФ кассетных боеприпасов стало ответом на обстрелы с использованием таких снарядов, которым украинцы неоднократно подвергали города на территории новых российских регионов.

Пока остается неизвестным, станет ли применение этого вида вооружения войсками РФ массовым или же останется разовой демонстрацией. В любом случае, как отмечают авторы телеграм-канала, украинцам следует начать глубже закапываться в землю, так как кассеты, особенно термитные, — это поистине страшное оружие.









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#боеприпас
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Минобороны РФ: Российские бойцы уничтожили склад боеприпасов в Киевской области
19 ноября 2023, 16:00

Фото: istockphoto/aapsky

Российские военные за последние сутки уничтожили склады вооружений и боеприпасов в Киевской и Кировоградской областях. Кроме того, уничтожено хранилище авиационного топлива для украинских самолетов на аэродроме Канатово под Кировоградом.
Об этом сообщили в пресс-службе министерства обороны РФ. В российском оборонном ведомстве также уточнили, что всего за минувшие сутки оперативно-тактическая и армейская авиация, беспилотные летательные аппараты, ракетные войска и артиллерия российских войск нанесли по живой силе и технике ВСУ в 111 районах.

Что касается уничтоженных военных складов, то один из них находился в населенном пункте Ольшаница Киевской области, а другой — в поселке Кропивницкий под Кировоградом. В районе села Старомайорское в ДНР российскими войсками дл атаки позиций ВСУ впервые была применена кассетная бомба РБК-500.

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#авиация
#бомба
#днр
#всу
#рф
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Австрийский полковник Райснер: Танки Leopard оказались бесполезными для ВСУ
19 ноября 2023, 13:32

Фото: istockphoto/dr_evil

Применяемые Вооруженными силами Украины (ВСУ) немецкие танки Leopard не показали той эффективности на поле боя, которой от них ожидали. Об этом заявил полковник австрийских Вооруженных сил Маркус Райснер.
Выступая на европейском форуме AIES в Вене, военный отметил, что многие рассчитывали, что немецкие боевые машины смогут серьезно повлиять на ход конфликта, однако этого не произошло. По его мнению, причина кроется в том, что у украинцев отсутствуют необходимые навыки, поэтому танки используются в боях ненадлежащим образом.

Райснер подчеркнул, что такое положение прогнозировалось военными специалистами, однако некоторые западные эксперты полагали, что украинцы смогут одолеть противника благодаря энтузиазму. Однако вскоре выяснилось, что танки Leopard горят отлично горят после попаданий российских снарядов или атак дронов даже в том случае, если их экипажи преисполнены энтузиазма и патриотизма. По данным Минобороны РФ, на текущий момент российскими бойцами уничтожено 25 танков Leopard, что составляет четверть от оющего количества боевых машин, поставленных Германией на Украину.

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#всу
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Украинские власти сообщили о повреждении инфраструктуры в Киевской области
19 ноября 2023, 12:19

Фото: istockphoto/RamonCast

В ночь на 19 ноября в Киевской области прозвучали взрывы. Серьёзные повреждения получил объект инфраструктуры.
Об этом в своем телеграм-канале написал глава местной военной администрации Руслан Кравченко. По его словам, после атаки российского беспилотного летательного аппарата на объекте вспыхнул пожар. К настоящему моменту огонь уже потушен. Неназванный объект инфраструктуры получил повреждения. Кравченко также уточнил, что воздушная тревога в общей сложности продолжалась около пяти часов.

Ранее иностранные средства массовой информации сообщали о массированной атаке российскими БПЛА городов и населенных пунктов на юго-востоке и севере Украины. В результате этих ударов без электроснабжения остались около 400 городов.

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#беспилотник
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Российские РСЗО «Ураган» уничтожают врага под Купянском - видео
Российские РСЗО «Ураган» нанесли огневое поражение ВСУ под Купянском
19 ноября 2023, 12:02

Фото: istockphoto/aapsky

Сегодня, 19 ноября, когда в России отмечают День ракетных войск и артиллерии, два экипажа ракетных систем залпового огня (РСЗО) слаженно отработали по целям на Купянском направлении. Позиции боевиков и опорные пункты ранее были обнаружены разведкой.
На кадрах видео, которое в своем телеграм-канале опубликовали военкоры «Русской весны», можно увидеть, как российские РСЗО прибывают на позицию для стрельбы. Экипажи быстро и слаженно разворачивают установки и подготавливают их к осуществлению ракетной атаки. Все действия ракетчиков быстры и точны, нет никаких лишних движений. Заметно, что бойцы просто хорошо выполняют привычную работу.

Командир подразделения задаёт координаты целей и определяет частоту и интенсивность стрельбы. По команде «огонь» ракеты уходят в сторону целей. Не приходится сомневаться, что с беспилотников-наблюдателей вскоре поступит информация, что «подарки» от российских ракетчиков в честь их профессионального праздника доставлены точно по адресу.






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Military Watch: Неминуемое поражение ждет Украину в 2024 году
Military Watch: Солдаты ВСУ стали чаще дезертировать из-за постоянных поражений
19 ноября 2023, 11:43

Фото: istockphoto/Dmytro Sheremeta

Украинские военнослужащие стали чаще дезертировать из своих частей. Это во многом происходит из-за постоянных провалов на поле боя.
Об этом пишет американский журнал Military Watch. В публикации отмечается, что участившиеся случаи дезертирства и общее падение морального духа в частях ВСУ из-за провала летнего контрнаступления, а также ужасающих потерь, сильно подрывают боеспособность украинской армии. По оценкам авторов материала, такая ситуация и обстановка в войсках может привести к поражению Киева уже в следующем году.

Также не добавило мужества и уверенности солдатам ВСУ известие о том, что США перенаправили Израилю часть вооружений, предназначавшихся Украине. Словакия и вовсе прекратила любые военные поставки Киеву. В этой ситуации еще острее ощущается нехватка оружия и боеприпасов в украинских частях. На основании всего вышесказанного, аналитики все чаще склоняются к мысли о неминуемости поражения Украины, причем в очень недалеком будущем.

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#украина
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Business Insider: Российские дроны «Ланцет» становятся большой угрозой для ВСУ
19 ноября 2023, 11:05

Фото: istockphoto/NiseriN

Российские дроны-камикадзе «Ланцет» становятся все большей угрозой для живой силы и техники Вооруженных сил Украины (ВСУ). Их боеголовки детонируют в воздухе, выпуская в сторону цели ударное ядро.
Об этом пишет один из ведущих мировых новостных порталов Business Insider. Обозреватели издания отмечают, что новейшие модификации российских беспилотников наносят удары по технике противника, не вступая с целью в непосредственный контакт. Не допуская физического столкновения с корпусом танка или БМП, «Ланцет» обходит дополнительную защиту, не застревает в ней и поражает боевую машину.

В публикации отмечается, что БПЛА «Ланцет» превратились в настоящую проблему для ВСУ. Беспилотник постоянно совершенствуется и после появления новых модификаций представляет все большую угрозу. Сами украинские военные признают, что боятся этого российского оружия больше всего.

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#всу
#оружие
#техника
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CNN: Иностранные наёмники бегут с Украины, увидев ожесточённые сражения
19 ноября 2023, 10:08

Фото: istockphoto/EvgeniyShkolenko

Многие иностранные наемники охотно приезжают на Украину, так как это полезная строчка в их резюме. Однако, увидев, во что ввязываются, они быстро собирают вещи и уезжают, понимая, что шансов остаться в живых в таких ожесточенных боях у них крайне немного.
Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на офицера Вооруженных сил Украины (ВСУ) Дмитрия Костюка. По словам украинского военного, когда иностранцы едут на Украину, они просто не представляют, что их ждет. Они ожидают легких перестрелок с противником из комфортабельных и надежных укрытий. Солдаты удачи привыкли воевать в тепличных условиях, а здесь на них обрушивается шквал артиллерийского огня, удары мощных «Солнцепеков» и постоянные атаки беспилотников.

Столкнувшись с таким ожесточенным характером боевых действий, примерно половина иностранных наемников тут же старается расторгнуть контракт и уехать домой, пока живы.

«Мы на такое не подписывались, это уж слишком!», — заявляют они и сбегают подальше от боев.

У солдат ВСУ такой возможности нет, с грустью заключил украинский офицер.

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#всу
#украина
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В офисе Зеленского сомневаются в способности Украины выстоять в конфликте
19 ноября 2023, 09:10

Фото: istockphoto/JARAMA

Советник главы офиса украинского президента Зеленского Михаил Подоляк выразил сомнения в способности Украины противостоять России. Особенно в том случае, если вооруженный конфликт затянется.
В эфире украинского «24 канала» он посетовал, что Москва может себе позволить тратить на войну огромные средства, которых у Украины просто нет.

«Есть у нас хоть один шанс сохраниться в исторической перспективе в 10 или 15 лет?» — задал вопрос Подоляк, явно подразумевая, что ответ будет отрицательным.

По словам киевского чиновника, «успех» ВСУ на поле боя зависит от трех факторов: соотношения ресурсов между Россией и Украиной, количества вооружений с обеих сторон и времени, когда эти вооружения можно начать использовать. Очевидно, что во всех трёх аспектах преимущество явно не на стороне Украины.

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#всу
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#киев
#россия
#украина
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Российские беспилотники обесточили свыше 400 украинских городов
Reuters: БПЛА России атаковали энергообъекты в сотнях украинских городов
19 ноября 2023, 04:34

Фото: iStock/RamonCast

По информации от Reuters, российские силы использовали беспилотники для атаки украинских объектов энергоснабжения.
Более 400 городов на юге, юго-востоке и севере Украины остались без электричества в результате этих ударов.

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