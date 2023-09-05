Появилось первое видео уничтоженного под Работино танка Challenger 2

Фото: istockphoto/Wirestock
Украинские военные опубликовали в Сети видео, где запечатлен горящий подбитый танк Challenger 2. Солдат ВСУ снял уничтоженную бронемашину в районе Работино на Запорожском направлении.
Великобритания передала Украине 14 танков Challenger 2 в феврале 2023 года. Они довольно долго не участвовали в боях, что вызывало вопросы. Британский таблоид The Sun сообщал, что новая броня Challenger 2 под кодовым названием Dorchester еще никогда не была пробита вражеским огнем. Более того, издание утверждало, что Британия запрещает Киеву использовать эти танки на тех участках, где у ВСУ неважные шансы на успех, чтобы не допустить попадания секретной брони в руки России.
На кадрах видно, как «непробиваемый» танк горит и чадит, напоминая груду искореженного металла, а не боевую машину. Военные эксперты полагают, что появление Challenger 2 на линии боевого соприкосновения наряду с американскими БТР Stryker и немецкими БМП Marder означает, что Киев бросил в контрнаступление последние резервы — тактическую группу «Марун».
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На кадрах видно, как «непробиваемый» танк горит и чадит, напоминая груду искореженного металла, а не боевую машину. Военные эксперты полагают, что появление Challenger 2 на линии боевого соприкосновения наряду с американскими БТР Stryker и немецкими БМП Marder означает, что Киев бросил в контрнаступление последние резервы — тактическую группу «Марун».
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Александр Бойцов