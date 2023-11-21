Появилось видео гибели актрисы и режиссёра Полины Меньших из-за обстрела ВСУ

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Момент гибели российской актрисы, режиссёра и хореографа Полины Меньших в результате удара РСЗО HIMARS со стороны Вооружённых Сил Украины (ВСУ) по тыловым позициям российских войск в ДНР попал на видео. Его опубликовал Telegram-канал «Донецкий стрингер».
Актриса поехала в Донецкую Народную Республику в качестве волонтёра. По предварительной информации, по ДК в посёлке Кумачово Старобешевского района, где Меньших выступала на концерте по случаю Дня ракетных войск и артиллерии 19 ноября, прилетел реактивный снаряд HIMARS со стороны Вооруженных сил Украины. Женщину госпитализировали в больницу, однако, спасти её не удалось.
Telegram-канал «Политика Страны»со ссылкой на украинского военного указывает, что во время выступления в дом культуры прилетела ракета ВСУ. Утверждается, что около 25 человек погибли, еще 100 ранены.
Ранее сообщалось, что звукорежиссер «Реальных пацанов» Валентин Ушаков погиб в зоне специальной военной операции. Ушаков добровольцем отправился на спецоперацию и пропал без вести. В октябре стало известно о его гибели. Он получил ранение от сброшенной с дрона ВСУ гранатой.
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Артем Путинцев