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Появилось видео падения украинского беспилотника в Раменском

В Раменском упал украинский беспилотник
07 сентября 2023, 10:27
Фото: iStock/valio84sl

Фото: iStock/valio84sl

Момент падения беспилотника в подмосковном Раменском попал на видеорегистраторы и камеры наблюдения поблизости. Об этом сообщает телеграм-канал Mash.



Напомним, ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что минувшей ночью в Раменском округе Московской областью российскими силами противовоздушной обороны был сбит украинский беспилотный летательный аппарат, который летел в сторону Москвы.

Отмечается, что через несколько минут после падения украинского беспилотника в скорую обратился 54-летний мужчина, проживающий в Раменском, с жалобами на боль в сердце. Врачи оказали помощь пострадавшему на месте.

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Один человек пострадал в результате падения украинского дрона в подмосковном Раменском
07 сентября 2023, 10:13

Фото: iStock/vadimrysev

Мужчина пострадал в результате украинского БПЛА в подмосковном Раменском. Об этом сообщает телеграм-канал Mash.
Отмечается, что через несколько минут после падения украинского беспилотника в скорую обратился 54-летний мужчина, проживающий в Раменском, с жалобами на боль в сердце. Врачи оказали помощь пострадавшему на месте.

Сообщается, что у мужчины гипертония, а также ранее он перенес инсульт. Выяснилось, что волной взрыва в доме пострадавшего выбило несколько окон.

Напомним, ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что минувшей ночью в Раменском округе Московской областью российскими силами противовоздушной обороны был сюит украинский беспилотный летательный аппарат, который летел в сторону Москвы.  На месте ЧВ находятся сотрудники всех экстренных служб региона.

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Марочко: ВС РФ улучшили свои позиции на Купянском направлении
07 сентября 2023, 08:14

Фото: iStock/SergeyVButorin

Российские военные развивают свои тактические успехи на Купянском направлении. Об этом рассказал подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко со ссылкой на собственные источники.
Он уточнил, что ВС РФ форсировали реку Жеребец, после чего продолжили продвигаться в сторону Оскольского водохранилища.

«За истекшие сутки в районе населенного пункта Свердловка (украинское название Новоегоровка) взято несколько опорных пунктов противника», - написал Марочко в своем Telegram-канале.

Кроме того, по словам военного эксперта, российские штурмовики продвинулись с Новоселовского в сторону Сеньково и улучшили свои позиции.

При этом разведчик 200-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады Северного флота, действующей в составе Южной группировки войск рассказал, что в Часовом Яру и Богдановке зафиксировано большое число украинских военных.

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В Часовом Яру в районе Артёмовска зафиксировано скопление ВСУ
07 сентября 2023, 07:38

Фото: iStock/Olena_Z

В Часовом Яру и Богдановке зафиксировано большое число украинских военных. Об этом рассказал разведчик 200-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады Северного флота, действующей в составе Южной группировки войск.
«Сейчас мы с вами находимся над позициями ВСУ, в районе Берховского водохранилища (ДНР), рядом находится населённый пункт Богдановка и также очень большое количество (личного состава ВСУ - ред.), происходит ротация в населенном пункте Часов Яр», - цитирует РИА Новости слова разведчика.

Он объяснил, что в Часовом Яру и Богдановке происходит основная ротация украинских военных, также оттуда везутся боеприпасы к линии боевого соприкосновения.

Минувшей ночью также сообщалось, что штурмовая и армейская авиация группировки «Юг» нанесла удары по живой силе и бронетехнике Вооруженных сил Украины (ВСУ) на пяти направлениях.

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#всу
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Минобороны РФ: Над Брянской областью сбит украинский БПЛА
07 сентября 2023, 07:28

Фото: iStock/NiseriN

В четверг, 7 сентября, в 6.30 утра дежурные сила ПВО сбили над Брянской областью украинский беспилотный летательный аппарат. Об этом сообщили в Минобороны России.
«7 сентября около 6.30 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации», - говорится в сообщении оборонного ведомства России.

При этом уточняется, что вражеский беспилотник был ликвидирован в небе над Брянской областью дежурными силами российской противовоздушной обороны.

Ранее глава региона Александр Богомаз сообщил, что из-за падения обломков сбитого вражеского беспилотника в здании железнодорожного вокзала Брянск I частично выбило окна. Кроме того, некоторые повреждения получила привокзальная площадь и припаркованные на ней автомобили.

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#беспилотник
#бпла
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Богомаз: Над Брянском сбит украинский БПЛА, пострадал ж/д вокзал
07 сентября 2023, 07:12

Фото: iStock/aapsky

В небе над Брянской областью сбит очередной украинский беспилотник, упавшие обломки повредили остекление в здании ж/д вокзала Брянск I, также пострадала привокзальная площадь. Об это сообщил глава региона Александр Богомаз.
«Силами  ПВО Министерства обороны РФ пресечена атака украинских террористов. Над Брянском сбит беспилотный летательный аппарат. Пострадавших нет», - написал Богомаз в своем Telegram-канале.

При этом глава региона добавил, что из-за падения обломков сбитого вражеского беспилотника в здании железнодорожного вокзала Брянск I частично выбило окна. Кроме того, некоторые повреждения получила привокзальная площадь и припаркованные на ней автомобили.

Богомаз отметил, что сейчас на месте происшествия находятся все экстренные службы региона.

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#происшествия
#telegram
#атака
#пво
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В Улан-Удэ 89-летняя пенсионерка передала 300 тысяч рублей на СВО
07 сентября 2023, 07:04

Фото: сайт Минобороны РФ

В Улан-Удэ 89-летняя пенсионерка передала 300 тысяч рублей на нужды СВО. Об этом Народный фронт Республики Бурятия сообщил в Телеграм-канале.
«Надежде Васильевне уже почти 90 лет. Несмотря на почтенный возраст, она жизнерадостна и активна и не упускает возможности прогуляться по городу. В августе пожилая женщина решила оказать помощь нашим военнослужащим и перечислила 300 тыс. руб. в благотворительный фонд «Народный фронт. Все для Победы», — говорится в публикации.

По словам пенсионерки, она внимательно следит за новостями и переживает за ребят на передовой.



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#фонд
#сво
#россия
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Собянин: В Раменском сбит беспилотник
07 сентября 2023, 07:01

Фото: iStock/rancho_runner

Минувшей ночью в Раменском округе Московской областью российскими силами противовоздушной обороны был сюит украинский беспилотный летательный аппарат, который летел в сторону Москвы. Об этом сообщил столичный мэр Сергей Собянин.
«Сегодня ночью в Раменском городском округе силами ПВО пресечена попытка атаки беспилотника на Москву. Разрушений и пострадавших на месте падения обломков предварительно нет», - написал Собянин в своем Telegram-канале.

Он также отметил, что на месте ЧВ находятся сотрудники всех экстренных служб региона.

Ранее сообщалось, что в Раменском перекрыто движение по Десантной улице, где упал украинский беспилотник. В настоящее время место происшествия обследуют специалисты, также изучают обломки беспилотника.

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#беспилотник
#бпла
#происшествия
#пво
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Авиация группировки «Юг» нанесла удары по ВСУ сразу на пяти направлениях
07 сентября 2023, 05:58

Фото: РИА Новости

Штурмовая и армейская авиация группировки «Юг» нанесла удары по живой силе и бронетехнике Вооруженных сил Украины (ВСУ) на пяти направлениях. Об этом рассказал начальник пресс-службы группировки Георгий Минесашвили в разговоре с РИА Новости.
Как рассказал Минесашвили, в ходе ударов на авдеевском, лисичанском, соледаро-артемовском и александро-калининском направлениях российские военные лётчики уничтожили два опорных пункта и два пункта временной дислокации подразделений 118-й бригады территориальной обороны ВСУ.

Кроме того, артиллеристы группировки «Юг» ликвидировали склад с боеприпасами, два блиндажа, опорный пункт и долговременную огневую точку (ДОТ) украинской армии, а также  танк, четыре пикапа и две боевые бронированные машины в Первомайском, Клещеевке, Часов Яре, Марьинке, Очеретино и других населённых пунктах.

Российские военнослужащие продолжают выполнять специальные задачи по защите Донбасса в рамках СВО, объявленной 24 февраля прошлого года, президентом РФ Владимиром Путиным

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#всу
#вс рф
#сво
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Минобороны: Над Московской и Ростовской областями сбиты три БПЛА
07 сентября 2023, 05:34

Фото:iStock/0

В ночь на 7 сентября были пресечены очередные попытки киевского режима атаковать территорию России с помощью беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), Об этом сообщило Минобороны РФ.
«7 сентября около 03.00 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку тремя БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации», — сказано в сообщении российского оборонного ведомства.

Два украинских дрона были сбиты средствами противовоздушной обороны в небе над территорией Ростовской области, а еще один — над Раменским районом Подмосковья.

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#бпла
#беспилотник
#украина
#московская область
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