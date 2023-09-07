Появилось видео падения украинского беспилотника в Раменском

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Момент падения беспилотника в подмосковном Раменском попал на видеорегистраторы и камеры наблюдения поблизости. Об этом сообщает телеграм-канал Mash.
Напомним, ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что минувшей ночью в Раменском округе Московской областью российскими силами противовоздушной обороны был сбит украинский беспилотный летательный аппарат, который летел в сторону Москвы.
Отмечается, что через несколько минут после падения украинского беспилотника в скорую обратился 54-летний мужчина, проживающий в Раменском, с жалобами на боль в сердце. Врачи оказали помощь пострадавшему на месте.
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Екатерина Коршунова