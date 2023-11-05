Появилось видео удара по офицерам ВСУ во время награждения в Дмитрове

Военнослужащие Центрального военного округа (ЦВО) сначала взяли штурмом, а затем зачистили опорный пункт украинской армии под Красным Лиманом. Об этом заявили в Минобороны, также продемонстрировав кадры боевой работы разведроты группировки ВС РФ «Центр».

«Подняв коптер, разведчики приступают к разведыванию будущего маршрута продвижения штурмовой группы. Воспользовавшись неожиданностью, разведгруппа вступает в огневой контакт с противником до подхода штурмовых подразделений», — сказано в сообщении, выпущенном ко Дню военного разведчика, который отмечается в России 5 ноября.





В военном ведомстве уточнили, что работали сразу две группы разведчиков. Первая на квадроцикле отправилась на передовую, чтобы наблюдать оттуда с беспилотника. Вторая перемещалась по местности скрытно и пешком.