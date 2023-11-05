Появилось видео удара по офицерам ВСУ во время награждения в Дмитрове

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Российские войска нанесли мощный ракетный удар по позициям ВСУ в селе Дмитрово Запорожской области. Там в это время проходила церемония награждения офицеров по случаю Дня артиллерии.
Военкоры «Русской весны» сообщают об уничтожении не менее 20 представителей командного состава ВСУ, а также о десятках раненых. На Украине активно критикуют организаторов этого мероприятия, одновременно подсчитывая потери — безвозвратные и санитарные. Сообщается, что в результате удара российского ракетного комплекса «Искандер» уничтожен один из лучших и мотивированных артиллеристов Украины Дмитрий «Таксист» Милютин.
Военкоры «Русской весны» в своем телеграм-канале опубликовали кадры видеозаписи, на которых зафиксирован момент удара российских ракет по украинским артиллерийским офицерам 128-й закарпатской горной бригады ВСУ.
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Военкоры «Русской весны» в своем телеграм-канале опубликовали кадры видеозаписи, на которых зафиксирован момент удара российских ракет по украинским артиллерийским офицерам 128-й закарпатской горной бригады ВСУ.
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Александр Бойцов