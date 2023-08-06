Пожар в здании университета Донецка локализован

Фото: Фотобанк МО
Масштабный пожар, возникший в здании университета экономики и торговли в Донецке после атаки ВСУ, был успешно локализован, отмечено в Telegram-канале Главного управления МЧС ДНР.
Согласно первоначальной информации, пожар повредил кровлю и верхние перекрытия на площади порядка 3 тыс. кв. м. Отмечается, что во втором этаже здания еще наблюдаются очаги возгорания. Для ликвидации пожара привлечено 91 человек и 19 единиц спецтехники.
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Артем Кузьмин