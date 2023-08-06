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Пожар в здании университета Донецка локализован

Пожар в здании университета Донецка в результате обстрела ВСУ локализован
06 августа 2023, 06:32

Фото: Фотобанк МО

Масштабный пожар, возникший в здании университета экономики и торговли в Донецке после атаки ВСУ, был успешно локализован, отмечено в Telegram-канале Главного управления МЧС ДНР.
Согласно первоначальной информации, пожар повредил кровлю и верхние перекрытия на площади порядка 3 тыс. кв. м. Отмечается, что во втором этаже здания еще наблюдаются очаги возгорания. Для ликвидации пожара привлечено 91 человек и 19 единиц спецтехники.

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В США предрекли ВСУ столкновение с контратакой российских войск
Foreign Policy: после прорыва первой линии обороны России ВСУ ждет контратака
06 августа 2023, 06:43

Фото: iStock/EvgeniyShkolenko

Прорыв украинской армии может не увенчаться успехом, так как после возможного прохождения первой линии защиты она может столкнуться с ответным ударом резервных сил России. Такое мнение выразил бывший эксперт Совета по международным отношениям при Пентагоне Барри Позен в материале для Foreign Policy.
Он подчеркивает, что убежденность западных партнеров Украины в возможном успехе операции, возможно, опирается на допущение относительно отсутствия резервных сил со стороны противника. Однако Позен считает, что это нереалистично.

«Даже если украинская армия проникнет далеко на территории, контролируемые Россией, она может столкнуться с масштабными ответными действиями со стороны России в наиболее неблагоприятных условиях», - отметил он.
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#операции
#всу
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Инструкторы из Дании и Великобритании готовили бойцов на базе «Азова»*
РИА Новости: инструкторы из Дании готовили боевиков на базе «Азова»* в 2021 году
06 августа 2023, 06:36

Фото: iStock/Mariia Kokorina

Инструкторы НАТО из Дании и Великобритании проводили тренировки для украинских военных на базе бригады «Азов»*. Об этом информирует РИА Новости, ссылаясь на документы датского посольства в Киеве.
Несмотря на то что финансирование бригады со стороны США было прекращено из-за утверждений о связях формирования с неонацизмом, тренировка продолжалась. Согласно документам, дипломатическая миссия Дании в Киеве сообщила украинскому Министерству обороны о приезде шести инструкторов в Бердянск и Урзуф. Также утверждается, что в Украине находились британские инструкторы из программы Operation Orbital.

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* - признан решением Верховного Суда Российской Федерации от 02.08.2022 террористической организацией, его деятельность запрещена на территории РФ.
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#бизнесмен
#рф
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Российские военные уничтожили порядка 100 украинских боевиков
Савчук: группировка «Центр» уничтожила около 100 боевиков ВСУ, четверо в плену
06 августа 2023, 05:57

Фото: iStock/Semen Salivanchuk

Российская армия успешно противостояла атаке украинских военных в районе Краснолимана. Об этом заявил руководитель пресс-центра воинской группы «Центр» Александр Савчук, информацию передает ТАСС.
Савчук отметил, что атакующие действия противника были нейтрализованы с помощью артиллерийского огня и воздушных ударов. Он подчеркнул, что украинская сторона потеряла в боях приблизительно 100 человек, еще четыре были взяты в плен. Как добавил представитель, во время столкновений были уничтожены одна бронетехника и два транспортных средства типа «пикап».

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Воздушная тревога в Киевской области объявлена второй раз за ночь
В Киевской области второй раз за ночь на 6 августа объявлена воздушная тревога
06 августа 2023, 05:37

Фото: iStock/Harry Wedzinga

На территории Киевской области и в ряде других районов Украины – на востоке, юге и в центре страны, 6 августа ночью дважды прозвучала воздушная тревога. Эту информацию подтверждают данные электронной карты от министерства цифровой трансформации Украины.
Согласно предоставленным данным, сигналы тревоги активировались в 3:17 по московскому времени. Также тревожные уведомления были зафиксированы в Полтавской, Днепропетровской, Харьковской, Черниговской, Черкасской, Одесской, Николаевской и Сумской областях, а также в районах Херсонской и Запорожской областей, которые находятся под контролем Киева.

Ранее, в 01:07, воздушная тревога также была объявлена в Киеве, его области и еще в шести регионах страны.

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В США назвали Украину выгребной ямой
Экс-разведчик Риттер назвал Украину выгребной ямой из-за поддержки США
06 августа 2023, 04:13

Фото: iStock/JARAMA

Бывший американский разведчик Скотт Риттер в беседе на YouTube-канале Judging Freedom заявил, что Вооруженные силы США не сталкивались с ситуацией, аналогичной тому, что сейчас наблюдается на Украине, сравнив эту страну с мусорной свалкой.
Риттер прокомментировал заявление бывшего директора ЦРУ генерала Дэвида Петреуса. Бывший разведчик упрекнул Петреуса в обмане американского народа и неспособности сделать это «умно».

«Вы говорите о ковровых бомбардировках, но когда последний раз мы применяли их, генерал? Вы знаете ответ, и я тоже его знаю. Мы применяли ковровые бомбардировки ограниченно во время войны в Персидском заливе. Сколько минных полей мы тогда уничтожили, генерал? Ни одного. Почему? Потому что мы не попадали по цели», — заметил специалист.
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Раскрыта площадь пожара в Донецке после обстрела кассетными боеприпасами
«Известия»: площадь пожара в университете в Донецке составила 1,5 тыс. кв. м.
06 августа 2023, 02:58

Фото: Фотобанк МО

Как сообщают «Известия», площадь возгорания в университете экономики и торговли, расположенном на улице Щороса в Донецке и пострадавшем от удара Вооруженных сил Украины (ВСУ), достигла приблизительно 1,5 тысячи квадратных метров.
Согласно информации издания, в данный момент крыша здания университета полностью охвачена огнем. Дорога к зданию заблокирована. Работники МЧС на данный момент активно борются с огнем.

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Груженые зерном вагоны сошли с рельсов по пути на Украину
В молдавской Гагаузии сошли с рельсов шесть грузовых вагонов
05 августа 2023, 23:36

Фото: iStock/designbydx

Шесть грузовых вагонов с зерном сошли с рельсов в регионе Гагаузия на юге Молдавии, сообщает РИА Новости, ссылаясь на предприятие «Железные дороги Молдавии» (ЖДМ).
Согласно информации, предоставленной пресс-службой ЖДМ, вечером 5 августа на участке железной дороги Кульма — Чадыр — Лунга шесть зерновых вагонов отстыковались и сошли с рельсов. По предварительным данным, причиной происшествия стала крайне высокая температура, из-за которой рельсы потеряли свою прочность.

Уточняется, что поезд, состоящий из 61 грузового вагона, следовал из станции Басарабяска в порт Рени, расположенный в Украине. Спасательные службы уже направлены на место инцидента.

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#станции
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После обстрела в Донецке загорелось здание университета
Здание университета загорелось в Донецке после обстрела кассетными боеприпасами
05 августа 2023, 23:32

Фото: ГУ МЧС РФ по МО

Здание Донецкого университета экономики и торговли на улице Щороса вспыхнуло в результате обстрела кассетными снарядами со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Информацию об этом предоставил мэр города Алексей Кулемзин в своем Telegram-канале.
Уточняется, что пожар охватил первый корпус университета. В настоящее время на месте происшествия действуют экстренные службы. По предварительной информации, при обстреле ВСУ применили кассетные боеприпасы.

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#пушилин
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Пушилин: В результате обстрелов ВСУ погибли два человека, девять ранены
05 августа 2023, 21:34

Фото: РИА Новости/Таисия Воронцова

В результате обстрелов ВСУ погибли две женщины в Донецке и Горловке, девять человек ранены в Горловке, Ясиноватой и Новопетриковке. Об этом в своём Telegram-канале сообщил врио главы ДНР Денис Пушилин.
Он уточнил, что в настоящее время пострадавшие находятся в медицинских учреждениях.

Кроме того, Пушилин добавил, что обстрелами были повреждены десять жилых домов и один объект гражданской инфраструктуры.

За прошедшие сутки было обнаружено 48 объектов ракетами ВСУ, было выпущено более 170 боеприпасов.

Ранее сообщалось, что российские военные освободили населённый пункт Новосёловское в ЛНР.

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