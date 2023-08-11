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Правительство Украины выделило ГУР более пяти миллионов долларов на оружие

11 августа 2023, 21:42

Фото: iStock/EvgeniyShkolenko

Представитель правительства в Верховной раде Тарас Мельничук написал в своем телеграм-канале, что правительство Украины решило выделить более 5 миллионов долларов Главному управлению разведки минобороны на вооружение.
По словам Мельничука, средства выделены для осуществления мер, которые связаны с укреплением обороноспособности страны.

Напомним, ранее посол России в Лондоне Андрей Келин заявил, что Украина на фоне неудач своего «контрнаступления» сконцентрировалась на террористических атаках против гражданских объектов России. Посол подчеркнул, что ВС РФ в отличие от Киева, наносят удары исключительно по военной инфраструктуре Украины. По словам Келина, Украина размещает средства ПВО внутри населенных пунктов, что запрещено гаагскими конвенциями.


Келин также добавил, что Британия стремится к лидерству в накачивании Киева вооружением. Посол России в Лондоне отметил, что Великобритания и США начали делать из Украины так называемую «антиРоссию» еще до 2014 года.

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В США пришли в ужас от неожиданного подарка Путину на Украине
Hill: необъективная оценка сил украинских войск перед наступлением стала подарком для Путина
11 августа 2023, 21:58

Фото: сайт Кремля

Директор Центра разведки и глобальных отношений имени Майка Роджерса Джошуа Хумински заявил, что просчеты президента США Джо Байдена при подготовке контрнаступления украинских войск и последующее разочарование стран Запада его результатом могут сыграть на руку РФ и Владимиру Путину. Об этом сообщает Hill.
Хумински отметил, что просчеты администрации американского президента и провалы ВСУ приведут к расколу между союзниками. По мнению эксперта, такой исход — успех для российского лидера.

«Неспособность политиков и обозревателей оценить тот факт, что российские войска учились и адаптировались, была и остается ключевой аналитической ошибкой», — подчеркнул автор.

Хумински добавил, что контрнаступление ВСУ не достигло того уровня успеха, на который рассчитывали наблюдатели Запада.

Напомним, ранее бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор заявил, что группа российских и китайских кораблей у берегов Аляски испугала американцев. Он также считает, что на данный момент США напоминают хулигана, который всех держал в страхе, а теперь наконец-то получил сдачи и не понимает, как это возможно.

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Правительство Украины выделило ГУР более пяти миллионов долларов на оружие

Посол РФ Келин: Британия не хочет рассматривать никаких мирных инициатив по Украине
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#спецоперация
#владимир путин
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Келин: Киев сконцентрировался на терактах из-за неудач в наступлении
11 августа 2023, 21:25

Фото: iStock/alzay

Посол России в Лондоне Андрей Келин заявил, что Украина на фоне неудач своего «контрнаступления» сконцентрировалась на террористических атаках против гражданских объектов России. Об этом он сообщил в интервью египетскому телеканалу Al-Qahera News.
«Если вы намеренно целитесь в гражданскую инфраструктуру, то это не что иное как терроризм», — отметил Келин.

Посол подчеркнул, что ВС РФ в отличие от Киева, наносят удары исключительно по военной инфраструктуре Украины. По словам Келина, Украина размещает средства ПВО внутри населенных пунктов, что запрещено гаагскими конвенциями.

Напомним, ранее Келин заявил, что Великобритания не рассматривает и не хочет рассматривать никаких мирных инициатив по Украине. Он также добавил, что Британия стремится к лидерству в накачивании Киева вооружением. Посол России в Лондоне отметил, что Великобритания и США начали делать из Украины так называемую «антиРоссию» еще до 2014 года.

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ВСУ потеряли Leopard 2 при попытке прорвать линию обороны России

ВС РФ поразили пункт дислокации иностранных наемников в районе Запорожья
#сша
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#посол
#великобритания
#вс рф
#пво
#спецоперация
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ВСУ потеряли Leopard 2 при попытке прорвать линию обороны России
11 августа 2023, 20:40

Фото: iStock/Olena_Z

Военный эксперт Питер Сучиу сообщил, что Украина теряет важные для наступления танки Leopard 2 при попытке преодолеть хорошо подготовленную российскую линию обороны. Об этом сообщает 19FortyFive.
Сичиу отметил, что большое количество танков не помогло ВСУ перейти в наступление. Он также добавил, что украинское контрнаступление оказалось не таким успешным, как ожидал украинский лидер Владимир Зеленский.

Напомним, ранее бывший американский разведчик Скотт Риттер заявил, что ВСУ могут сместить президента Украины Владимира Зеленского из-за происходящего на линии соприкосновения. По его словам, Зеленский находится в ужасном положении, отметив, что весь мир считает, что Украина должна сделать территориальные уступки и добиться окончания конфликта путём мирных переговоров на условиях России.

Риттер заключил, что Киев не сможет добиться завершения противостояния на своих условиях.

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На Украине признали скорую потерю Купянска

ВС РФ поразили пункт дислокации иностранных наемников в районе Запорожья
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США могут поставить Украине новую технику уже после завершения контрнаступления
El Mundo: США могут поставить Украине новую технику, когда будет уже слишком поздно
11 августа 2023, 18:01

Фото: iStock/cla78

США могут поставить новую технику для Вооруженных сил Украины, когда контрнаступление уже завершится, пишет обозреватель Пабло Пардо в статье для El Mundo.
«Задержки имеют большое значение. Вполне вероятно, что к тому времени, когда на фронт прибудут первые танки, нынешнее наступление киевских войск закончится из-за нехватки боеприпасов для артиллерии», - прокомментировал ситуацию Пардо.

Журналист также отметил, что пообещать передать новую технику и действительно сделать это – две очень разные вещи. К тому же, не стоит забывать, что у Киева просто нет необходимой материально-технической базы, чтобы обслуживать западную технику при поломках. 

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#военная техника
#всу
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На Украине признали скорую потерю Купянска
Соскин заявил, что совсем скоро Украина потеряет Купянск из-за ошибок Зеленского
11 августа 2023, 17:24

Фото: iStock/Prostock-Studio

Купянск совсем скоро может повторить судьбу Артемовска, заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин на своем YouTube-канале.
«Приближается момент потери Купянска, после чего они выйдут на Харьков. Купянск превратится в Артемовск со всеми вытекающими последствиями», - прокомментировал ситуацию Соскин.

Он также подчеркнул, что нынешняя ситуацию как нельзя лучше показала несостоятельность Зеленского как лидера Украины. 

Ранее Соскин заявил, что под натиском США, Зеленский организовывает все новые и новые наступательные операции, которые, одна за другой, оборачиваются провалом. При этом, если Украина потеряет и Купянск, то лучшим вариантом для Зеленского будет бегство из страны, подытожил Соскин.

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#владимир зеленский
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Завершились ремонтно-восстановительные работы многоквартирного дома в Мариуполе
11 августа 2023, 17:08

Фото: пресс-служба министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области

Специалисты из Московской области делают все возможное, чтобы вернуть жителям Мариуполя радость и помогают в создании условий для их дальнейшей полноценной жизни.

Работы по восстановлению жилого дома в Орджоникидзевском районе Мариуполя шли ударными темпами.


Специалисты из Подмосковья восстановили кровлю, заменили оконные блоки, в местах общего пользования произвели отделочные работы и другое. Произвели замену стояков горячего водоснабжения, канализации и центрального отопления и выполнили электромонтажные работы.

«Благодаря слаженной работе строителей Московской области город восстанавливается в ускоренном темпе. Специалисты нашей подведомственной организации ГБУ МО «Управление технического надзора капитального ремонта» в сотрудничестве с ФАУ «РосКапСтрой» контролируют каждый этап восстановительных работ в Мариуполе. Работы по восстановлению дома №3 в Орджоникидзевском районе выполнены Фондом капитального ремонта Московской области под руководством ППК «Единый заказчик в сфере строительства», — отметил министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области Антон Велиховский.

При координации Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации, специалисты из Московской области ГБУ МО «УТНКР» совершают ежедневные выезды на объекты для проведения строительного контроля ремонтно-восстановительных работ, продолжая восстанавливать разрушенную инфраструктуру Мариуполя и помогая скорее вернуть уверенность жителям города и улучшить их качество жизни.

Узнать подробную информацию о деятельности ГБУ МО «УТНКР» можно на сайте.

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#лнр
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Украинский дрон сбили из стрелкового ружья
БПЛА ВСУ, который атаковал Белгородскую область, сбили из стрелкового ружья
11 августа 2023, 16:06

Фото: iStock/Sergafa

Один из восьми украинских беспилотников, которые совершили атаку на Белгородскую область 11 августа, сбили из стрелкового ружья, сообщил представитель экстренных служб в интервью «РИА Новости».
«В 16.50 мск [четверга] в районе одного из сел сбит БПЛА из стрелкового оружия», - прокомментировал ситуацию собеседник СМИ.

Напомним, вчера губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что в Белгородском районе сработала система противовоздушной обороны, сбит вражеский беспилотный летательный аппарат.

Сегодня обломки украинского беспилотника обнаружили на территории Городской клинической больницы номер 67 в Москве. По информации SHOT, в результате взрыва на окнах больницы треснуло стекло и появился дым.

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#беспилотник
#белгород
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Служащая в ВСУ женщина рассказала о домогательствах сослуживцев
Guardian: Женщина-офицер ВСУ рассказала, как ее домогались сослуживцы
11 августа 2023, 15:47

Фото: iStock/Tinnakorn Jorruang

Боевики Вооруженных сил Украины домогаются до сослуживцев женского пола, заявила сержант Надежда Гарань в интервью The Guardian.
«Я ушла из своего подразделения, так как на верхушке пищевой цепи был человек, который домогался женщин. Их преследовал один и тот же человек, который, по сути, сказал им, что, если они откажутся вступить с ним в половую связь, он пошлет их мужей на смерть», - прокомментировала ситуацию Герань.

Женщина также отметила, что желающих рассказать правду грозились отправить в психиатрические лечебницы. Спустя время, пострадавшей все же удалось добиться перевода в другое подразделение, но привлечь внимание к проблеме на уровне командования она так и не смогла. 

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#всу
#насилие
#женщины
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NYT: В Купянске ждут возвращения российской власти
11 августа 2023, 15:41

Фото: РИА Новости/Виктор Антонюк

Администрация Купянска боится возвращения российской власти, а оставшиеся в городе жители испытывают симпатию к России. Об этом сообщает New York Times со ссылкой на одного из сотрудников местных правоохранительных органов.
«Никто из администрации не спит в городе, потому что они знают, что могут проснуться утром под новым флагом», — сообщил изданию один сотрудник милиции.

Также уточняется, что сотрудники городской администрации и правоохранительных органов не доверяют никому в городе ввиду того, что местные жители с симпатией относятся к России.

При этом военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко заявил, что в Купянске и его окрестностях наблюдается активизация работы СБУ. Усилены мероприятия по проверке документов у гражданских лиц, ужесточены карательные меры в отношении частных предприятий, отказывающихся вывозить свое оборудование и продукцию. Напомним, в Купянском районе объявлена обязательная эвакуация. Сообщается, что эвакуация затронет 37 населенных пунктов, которые приближены к зоне боевых действий.

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