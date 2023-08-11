Правительство Украины выделило ГУР более пяти миллионов долларов на оружие

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Напомним, ранее посол России в Лондоне Андрей Келин заявил, что Украина на фоне неудач своего «контрнаступления» сконцентрировалась на террористических атаках против гражданских объектов России. Посол подчеркнул, что ВС РФ в отличие от Киева, наносят удары исключительно по военной инфраструктуре Украины. По словам Келина, Украина размещает средства ПВО внутри населенных пунктов, что запрещено гаагскими конвенциями.
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