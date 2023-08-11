Председатель ОБСЕ Османи высказался за скорейшее завершение конфликта на Украине

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Действующий председатель Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, министр иностранных дел Северной Македонии Буяр Османи поддержал скорейшее завершение украинского конфликта. Об этом он сообщил во время брифинга в Астане.
«Весь регион ОБСЕ проходит через очень сложный период и неизвестность, поэтому эта война должна завершиться», — заявил Османи.Он также отметил, что после завершения конфликта на пространстве ОБСЕ появится возможность для установления более близкого сотрудничества и предоставления ответных мер.
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