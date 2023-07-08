Представитель МИД Захарова назвала актом бессилия решение США передать ВСУ кассетные бомбы

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Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что решение Соединенных Штатов поставить кассетные бомбы Вооруженным силам Украины (ВСУ) свидетельствует об их бессилии в условиях неудачного контрнаступления со стороны Киева. Об этом сообщает агентство ТАСС.
«Поставив кассетные боеприпасы, Вашингтон фактически станет соучастником в установке мин на территории и полностью возьмет на себя ответственность за жертвы от взрывов, включая русских и украинских детей», — подчеркнула представитель МИД.Читайте также:
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