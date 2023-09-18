Представитель ВСУ Эштон-Чирилло отвергла обвинения в угрозах журналистам

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Представитель сил территориальной обороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) Сара Эштон-Чирилло (бывший Майкл Джон) опубликовала в соцсети X (бывший Twitter) ролик, где угрожала неназванному представителю российского СМИ, утверждая, что «он заплатит». Теперь она (оно?) все отрицает.
Сенатор от штата Огайо Джеймс Вэнс спросил Эштон-Чирилло, собирается ли Украина убивать неугодных ей людей, как она лично обещала, и есть ли в «расстрельном списке» американцы. Представитель ВСУ ответила, что никогда не угрожала никого убить (пост с угрозами она, видимо, уже удалила). Также Эштон-Чирилло добавила, что никаких «расстрельных списков» не существует — все это «выдумки Кремля и пропаганда».
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