Представитель ВВС Украины Игнат: при взлете МиГ-31 будет звучать воздушная тревога

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Президент РФ Владимир Путин сообщил, что поручил ВКС России начать патрулирование над акваторией Черного моря самолетами с комплексом «Кинжал». В Киеве заявили, что при взлете российских МиГ-31, оснащенных этими ракетами, на Украине будет объявляться воздушная тревога.
Владимир Путин, сообщая о начале патрулирования, отметил что «Кинжалы» имеют дальность действия до тысячи километров и скорость девять махов. Российский лидер объявил о своем решении после того, как оценил действия США и отметил, что американцы все больше втягиваются в конфликт.
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