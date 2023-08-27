Премьер Чолаку заявил об участии Румынии в подготовке летчиков ВСУ на F-16

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Премьер-министр страны Марчел Чолаку заявил, что Румыния будет принимать участие в подготовке пилотов для управления истребителями F-16. Об этом Чолаку сообщил в интервью британской газете Financial Times.
Напомним, турецкий исследователь авиации Джем Догут заявил, что поставки Киеву истребителей F-16 не изменят ход специальной операции. Догут подчеркнул, что ВС РФ смогут охотиться за ними.
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Екатерина Коршунова