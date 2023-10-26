Премьер Фицо: Словакия не будет оказывать Украине военную помощь

Фото: iStock/Derek Brumby
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что республика не будет оказывать военную помощь Украине. Об этом Фицо сообщил на встрече с депутатами.
По словам Фицо, Словакия поддерживает гуманитарную и гражданскую помощь Украине, что является официальной политикой правительства государства. Однако никаких поставок оружия Киеву не будет.
Фицо подчеркнул, что Европейский союз, который сейчас играет роль поставщика вооружения киевскому режиму, также должен стать миротворцем. Премьер-министр Словакии заключил, что выступает за прекращение военного конфликта.
Ранее Роберт Фицо заявил, что последующее вооружение Украины только продолжает конфликт, а не способствует его решению. По словам Фицо, новое правительство Словакии, сформированное в результате выборов, должно коренным образом пересмотреть подход к конфликту на Украине, который на самом деле является конфликтом между РФ и США.
Читайте также:
Стало известно об отказе одной европейской страны помогать Украине
В Словакии озвучили возмутительный факт об беженцах с Украины
Экс-премьер Словакии Фицо: вооружение Украины не способствует разрешению конфликта
Фицо подчеркнул, что Европейский союз, который сейчас играет роль поставщика вооружения киевскому режиму, также должен стать миротворцем. Премьер-министр Словакии заключил, что выступает за прекращение военного конфликта.
Читайте также:
Стало известно об отказе одной европейской страны помогать Украине
В Словакии озвучили возмутительный факт об беженцах с Украины
Экс-премьер Словакии Фицо: вооружение Украины не способствует разрешению конфликта
Екатерина Коршунова