Пресс-секретарь воздушных сил ВСУ Игнат подтвердил ракетный удар по Староконстантинову

Фото: официальный сайт Минобороны РФ
Пресс-секретарь воздушных сил ВСУ Юрий Игнат рассказал в эфире национального телемарафона, что целью ракетного удара ВС РФ в среду 26 июля был Староконстантинов в Хмельницкой области.
По словам Юрия Игната, в Староконстантинове произошло три серии взрывов.
Там находится аэродром и базируются украинские Су-24М, совершающие запуски ракет Storm Shadow. Данных о том, какой ущерб нанесён военным объектам ВСУ в результате удара, пока нет.
Масштабная воздушная тревога на Украине продолжается уже более 2 часов.
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Там находится аэродром и базируются украинские Су-24М, совершающие запуски ракет Storm Shadow. Данных о том, какой ущерб нанесён военным объектам ВСУ в результате удара, пока нет.
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Мария Фирсова