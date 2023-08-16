Пресс-секретарь ВВС Украины Игнат: Киев не получит F-16 ни осенью, ни зимой

Фото: iStock/Maikel_de_Vaan
Пресс-секретарь командования Воздушных сил Вооружённых сил Украины (ВСУ Юрий Игнат) заявил, что Украина не сможет получить от союзников американские истребители F-16 осенью или зимой 2023 года. Об этом сообщает «РБК-Украина».
«Уже очевидно, что мы не сможем защитить Украину самолетами F-16 этой осенью и зимой», — сказал Игнат в эфире национального телемарафона.
По его словам, поставка истребителей Fighting Falcon помогла бы Украине защититься от российских ракет, сделав эти самолёты частью ПВО страны, поэтому Киев возлагал на их поставку большие надежды, которые теперь явно не сбудутся в ожидаемые сроки.
Однако Юрий Игнат, тем не менее, считает, что в целом данный вопрос «сдвинулся с места», поскольку западные страны готовы обучать украинских лётчиков летать на F-16.
Ранее координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби назвал главные трудности при обучении украинских пилотов. По его словам, усложняет обучение то, что бойцы не владеют английским языком, на котором написаны инструкции и настроены все системы внутри боевого самолета. Он указал на необходимость изучения языка украинскими военнослужащими для того, чтобы полноценно использовать истребители в бою.
Читайте также:
США будут обучать украинцев управлению F-16 на своей территории
Названы способы применения ВСУ истребителей F-16
В США считают, что поставка F-16 в зону конфликта никак не повлияет на ситуацию
По его словам, поставка истребителей Fighting Falcon помогла бы Украине защититься от российских ракет, сделав эти самолёты частью ПВО страны, поэтому Киев возлагал на их поставку большие надежды, которые теперь явно не сбудутся в ожидаемые сроки.
Ранее координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби назвал главные трудности при обучении украинских пилотов. По его словам, усложняет обучение то, что бойцы не владеют английским языком, на котором написаны инструкции и настроены все системы внутри боевого самолета. Он указал на необходимость изучения языка украинскими военнослужащими для того, чтобы полноценно использовать истребители в бою.
Читайте также:
США будут обучать украинцев управлению F-16 на своей территории
Названы способы применения ВСУ истребителей F-16
В США считают, что поставка F-16 в зону конфликта никак не повлияет на ситуацию
Артем Путинцев