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Пресс-секретарь ВВС Украины Игнат: Киев не получит F-16 ни осенью, ни зимой

16 августа 2023, 23:44

Фото: iStock/Maikel_de_Vaan

Пресс-секретарь командования Воздушных сил Вооружённых сил Украины (ВСУ Юрий Игнат) заявил, что Украина не сможет получить от союзников американские истребители F-16 осенью или зимой 2023 года. Об этом сообщает «РБК-Украина».
«Уже очевидно, что мы не сможем защитить Украину самолетами F-16 этой осенью и зимой», — сказал Игнат в эфире национального телемарафона.

По его словам, поставка истребителей Fighting Falcon помогла бы Украине защититься от российских ракет, сделав эти самолёты частью ПВО страны, поэтому Киев возлагал на их поставку большие надежды, которые теперь явно не сбудутся в ожидаемые сроки.


Однако Юрий Игнат, тем не менее, считает, что в целом данный вопрос «сдвинулся с места», поскольку западные страны готовы обучать украинских лётчиков летать на F-16.

Ранее координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби назвал главные трудности при обучении украинских пилотов. По его словам, усложняет обучение то, что бойцы не владеют английским языком, на котором написаны инструкции и настроены все системы внутри боевого самолета. Он указал на необходимость изучения языка украинскими военнослужащими для того, чтобы полноценно использовать истребители в бою.

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#всу
#самолёты
#военная техника
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ВСУ нанесли массированный артудар по Херсонской области
ВСУ нанесли массированный артудар по поселку Днепряны в Херсонской области
16 августа 2023, 23:53

ВС Украины нанесли массированный артиллерийский удар по жилым кварталам поселка Днепряны в Херсонской области. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на администрацию Новокаховского городского округа.
«Боевики ВСУ в 22.10 нанесли массированный артиллерийский удар по домам мирных жителей в поселке городского типа Днепряны Новокаховского городского округа», — цитирует агентство текст сообщения.

Информация о пострадавших и разрушениях в настоящее время уточняется.

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#всу
#удар
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На Украине признали ухудшение ситуации в Купянске
Генерал Сырский признал ухудшение обстановки на Купянском направлении
16 августа 2023, 22:40

Фото: iStock/Semen Salivanchuk

Командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский признал, что положение ВСУ на Купянском направлении заметно ухудшилось, его слова приводит Military Media Center.
«В связи с осложнением обстановки на Купянском направлении большую часть дня работал в частях, ведущих оборону на подступах к городу», - прокомментировал ситуацию Сырский.

Генерал также признал, что в Киеве уже опасаются «захвата» Купянска российскими силами. 

Ранее бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин заявил, что Вооруженные силы Украины теряют контроль над Харьковской областью, а также в ДНР под Авдеевкой. По словам эксперта, за два месяца контрнаступления украинская армия не достигла никаких успехов, а только потеряла уйму вооружения и большую часть личного состава.

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#всу
#харьков
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Главком ВСУ Залужный обсудил с главкомом НАТО Каволи расширение производства БПЛА
16 августа 2023, 21:35

Фото: iStock/Michele Ursi

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный обсудил с главнокомандующим объединёнными силами НАТО в Европе Кристофером Каволи расширение производства БПЛА. Об этом Залужный написал в своём Telegram-канале.
Кроме того, он указал, что ВСУ нуждаются в боеприпасах, вооружении, системах ПВО и других инструментах ведения боёв. Но на первом месте сейчас стоит расширение производства беспилотников, поэтому было принято единогласное решение о сосредоточении работы именно в этой сфере.

Также уточняется, что Залужный проинформировал Каволи о происходящем на фронте, а также ознакомил коллегу с планами ВСУ.

Россия, в свою очередь, неоднократно указывала НАТО на их неправильные действия. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявлял, что поставки вооружения Украине лишь усугубляют ситуацию, увеличивают продолжительность СВО и отдаляют момент проведения мирных переговоров.

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#нато
#украина
#вооружение
#поставки
#бпла
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В Запорожской области ввели выплаты за подбитую иностранную технику
Балицкий: В Запорожской области ввели выплаты за подбитую иностранную технику
16 августа 2023, 20:22

Фото: iStock/Michele Ursi

В Запорожской области ввели выплаты за уничтоженную западную технику, заявил врио главы региона Евгений Балицкий в эфире «Первого канала».
«Ребята наши из «Корнетов» подбивают очень хорошее количество техники и за это получают деньги. У нас выплачиваются за каждую подбитую железяку дополнительные суммы денег и так и будет», - прокомментировал ситуацию Балицкий.

Он также отметил, что уничтоженная техника пригодится региону в качестве металлолома. 

Ранее Балицкий заявил, что средства радиоэлектронной борьбы в Запорожской области показали себя очень эффективными против дронов, которые Вооруженные силы Украины планировали использовать в качестве преимущества при контрнаступлении.

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#евгений балицкий
#запорожская область
#военная техника
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ВСУ теряют контроль над Харьковом и Авдеевкой
Соскин: ВСУ теряют контроль над Харьковом и Авдеевкой
16 августа 2023, 19:49

Фото: iStock/Dmytro Sheremeta

Вооруженные силы Украины теряют контроль над Харьковской областью, а также в ДНР под Авдеевкой, заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин на своем YouTube-канале.
«Контрнаступление ВСУ вылилось в то, что российские войска уже подошли к Купянску. Вот вам и результат. Под Марьинкой и Лиманом россияне наступают. Авдеевка — россияне наступают», - прокомментировал ситуацию Соскин.

По словам эксперта, за два месяца контрнаступления украинская армия не достигла никаких успехов, а только потеряла уйму вооружения и большую часть личного состава.

Ранее бывший советник ЦРУ Ларри Джонсон заявил, что Владимира Зеленского ждет судьба Адольфа Гитлера, если он предпримет попытки по захвату Крыма. Ему также пришлось прятаться в бункере в момент, когда вермахт был практически повержен.

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#харьков
#днр
#сво
#контрнаступление
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Собянин сообщил, сколько москвичей сейчас находятся в зоне СВО
16 августа 2023, 19:22

Фото: РИА Новости/Михаил Киреев

В зоне СВО сражаются около 45 тысяч москвичей. Об этом на форуме «Территория смыслов» сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.
По его словам, примерно по 20 тысяч мужчин ушли по частичной мобилизации и добровольно по контракту, а ещё около пяти тысяч – это профессиональные военные. В итоге, порядка 45 тысяч москвичей сейчас находятся на фронте.

Кроме того, Собянин указал на людей, которые уехали работать на новые территории, в частности, в ДНР и ЛНР. «Сегодня там работают тысячи людей», – добавил мэр.

Также он добавил, что в зоне СВО погибли более 20 москвичей, осуществлявших строительную деятельность, а более 100 получили ранения.

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#сергей собянин
#москва
#сво
#мужчины
#статистика
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В трёх украинских областях объявлена воздушная тревога
16 августа 2023, 19:11

Фото: istockphoto.com/Photoboyko

Воздушная тревога была объявлена в Полтавской, Харьковской и Днепропетровской областях Украины, а также в подконтрольной Киеву части Запорожской области. Об этом говорится в, данных онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.
Как передаёт РИА Новости, воздушная тревога в этих регионах прозвучала практически одновременно около 18:50.

До этого в Харьковской области были слышны звуки взрывов. А в Днепропетровской и Харьковской областях была объявлена воздушная тревога. Подробностей украинские СМИ пока не сообщают. Кроме того, стало известно о повреждении складских помещений и зернохранилища в одном из портов Измаила в Одесской области.

Удары по украинской инфраструктуре Вооруженные Силы России начали наносить 10 октября 2022 года, через два дня после атаки на Крымский мост, за которой, как считают российские власти, стоят украинские спецслужбы. С тех пор воздушная тревога ежедневно объявляется во всех регионах Украины, иногда сразу по всей стране.

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#россия
#спецоперация
#воздушная тревога
#украина
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Инвалид ВСУ: У меня нет других вариантов, кроме сбора милостыни
Выброшенный на улицу инвалид ВСУ просит милостыню
16 августа 2023, 19:03

Фото: istockphoto/Dmytro Sheremeta

Инвалиды Вооруженных сил Украины, потерявшие в боях конечности, а затем за ненужностью выброшенные на улицу режимом Зеленского, вынуждены выпрашивать подачки, чтобы элементарно не умереть с голоду.
Именно так произошло с бывшим штурмовиком Игорем, которого военное руководство вывело за штат, передает телеграм-канал Readovka. Хотя формально он все еще числится в своем подразделении, никаких денег от государства он уже давно не получает.

По словам бывшего военнослужащего ВСУ, у него не осталось никаких других вариантов, кроме как просить в подземном переходе гроши на пропитание. Именно такое будущее ждет всех тех борцов за «незалежность», которым посчастливится выжить во время кровавого и безнадежного контрнаступления Киева. Ведь все они для режима Зеленского — всего лишь пушечное мясо, одноразовый инструмент, который после использования безжалостно выбросят на улицу.

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На Украине Владимиру Рогову вынесли заочный приговор по статье «Госизмена»
На Украине Владимира Рогова заочно осудили на 15 лет лишения свободы за госизмену
16 августа 2023, 18:03

Фото: РИА Новости/Виталий Белоусов

Украинский суд заочно осудил главу запорожского общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимира Рогова по уголовной статье «Госизмена», сообщили в в администрации подконтрольной Киеву части территории Запорожской области.
Рогова судили по статьям «Государственная измена, совершенная в условиях военного положения» и «Пособничество государству-агрессору в форме добровольного сбора и передачи материальных ресурсов».

Суд заочно приговорил общественного деятеля к 15 годам лишения свободы. 

Ранее Рогов раскрыл планы ВСУ на вторую волну контрнаступления. По его словам, первая волна операции не принесла ВСУ совершенно никаких результатов. Максимальное продвижение было 2-3 километра, а кое-где боевики ВСУ даже потеряли свои позиции.

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#украина
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