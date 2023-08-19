Пресс-секретарь Зеленского: передача JAS Gripen Украине обсуждается теоретически

Пресс-секретарь Владимира Зеленского Сергей Никифоров заявил, что передача шведских истребителей JAS Gripen Украине рассматривается лишь в теоретическом аспекте, так как для этого необходимо в том числе политическое согласие. Об этом Никифоров сообщил в эфире телеканала «Рада».