Пресс-секретарь Зеленского: передача JAS Gripen Украине обсуждается теоретически

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Пресс-секретарь Владимира Зеленского Сергей Никифоров заявил, что передача шведских истребителей JAS Gripen Украине рассматривается лишь в теоретическом аспекте, так как для этого необходимо в том числе политическое согласие. Об этом Никифоров сообщил в эфире телеканала «Рада».
Напомним, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинские пилоты начали тренироваться на шведских истребителях JAS Gripen. По словам Зеленского, были детально обговорены будущие шаги возможности получения шведских Gripen.
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