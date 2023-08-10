Президент Польши Дуда признал неспособность ВСУ провести контрнаступление

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Президент Польши Анджей Дуда заявил, что Украина сейчас не может прорвать российскую линию обороны.
«В настоящее время ВСУ не в состоянии провести решительное контрнаступление против российских войск», — приводит РИА Новсоти со ссылкой на Washington Post слова президента Польши.Такая ситуация, по его мнению, сложилась из-за недостатка оружия у украинской стороны.
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