Президент Путин присвоил звание Героя России рядовому Егорову посмертно

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Президент РФ Владимир Путин подписал указ о присвоении звания Героя России рядовому Дмитрию Егорову посмертно.
7 октября министром обороны РФ Сергеем Шойгу Дмитрий Егоров, рядовой 155-й отдельной бригады морской пехоты Тихоокеанского флота, был представлен к званию Героя Российской Федерации.
Сегодня президент РФ Владимир Путин подписал указ о присвоении звания Героя России рядовому Дмитрию Егорову посмертно.
Боец с позывным Сунтар принял бой с силами противника, которые превосходили по силе, недалеко от населенного пункта Новомайорское ДНР.
Противник попытался наступить кассетными боеприпасами. Дмитрий Егоров занял выгодную позицию и одним из первых пошёл в бой. Военный уничтожил часть штурмовой украинской группы. Действия Сунтара заставили противника отступить.
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Сегодня президент РФ Владимир Путин подписал указ о присвоении звания Героя России рядовому Дмитрию Егорову посмертно.
Противник попытался наступить кассетными боеприпасами. Дмитрий Егоров занял выгодную позицию и одним из первых пошёл в бой. Военный уничтожил часть штурмовой украинской группы. Действия Сунтара заставили противника отступить.
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Мария Фирсова