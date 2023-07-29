Президент России рассказал потерянной в ходе контрнаступления технике ВСУ

Фото: сайт Кремля
Российский лидер Владимир Путин представил статистику об утерянной украинской военной технике в ходе контрнаступления. Он отметил, что с начала июня Киев лишился 415 танков и более 1 300 бронетранспортеров, сообщает ТАСС.
Глава России акцентировал внимание на том, что украинская армия в процессе боевых столкновений утратила значительное количество военной техники, две трети которой были поставлены западными странами.
Путин также отметил, что в связи с неудачами на военном фронте, украинские Вооруженные силы корректировали свою боевую тактику, стараясь максимально сохранить оставшееся у них вооружение.
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Путин также отметил, что в связи с неудачами на военном фронте, украинские Вооруженные силы корректировали свою боевую тактику, стараясь максимально сохранить оставшееся у них вооружение.
«Наблюдаются определенные изменения в тактике. Они заключаются в следующем: солдаты доставляются на линию фронта на бронетехнике, высаживаются, а затем техника быстро исчезает. Видимо, они стараются сохранить технику, опасаясь ее потери», — объяснил он, добавив, что украинские воины стали чаще атаковать на ногах.Читайте также:
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Артем Кузьмин