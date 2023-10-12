При падении БПЛА под Белгородом ранен журналист Sputnik, его дочь погибла

Фото: iStock/Chainarong Prasertthai
В результате удара беспилотника ВСУ под Белгородом ранения получили журналист Sputnik и его жена, их четырехлетняя дочь погибла. Об этом сообщил генеральный директор медиагруппы «Россия сегодня» Дмитрий Киселев.
«В результате удара украинского дрона тяжело ранен и находится в реанимации наш сотрудник, 29-летний Хайбар Акифи, работающий в афганской редакции Sputnik, и его русская жена Олеся», - заявил Киселев.
Он также добавил, что в результате происшествия погибла четырехлетняя дочь супругов Амина. Директор медиагруппы подчеркнул, что в настоящее время пострадавшей семье оказывается вся необходимая поддержка. Также решается вопрос о перевозке раненых в Москву.
Киселев отметил, что это уже не первые потери в журналистском корпусе медиагруппы. Он напомнил про Андрея Стенина, который погиб в 2014 году, а также Ростислава Журавлева, военкора, который погиб в зоне СВО минувшим летом и похоронен в Екатеринбурге.
Напомним, губернатор Региона Вячеслав Гладков заявлял, что при падении сбитого БПЛА на частных дом в Белгородской области погиб ребенок. По его словам, происшествие потрясло всех жителей области. Всего же количество жертв составило три человека.
Читайте также:
Два человека пострадали при падении обломков дрона ВСУ под Белгородом
Мирный житель погиб при обстреле ВСУ белгородского села Поповка
Гладков: Мужчина погиб в результате обстрела ВСУ поселка Уразово
Элина Позднякова