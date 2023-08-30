При обстреле Александровки со стороны ВСУ пострадала женщина

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Мэр города Алексей Кулемзин сообщил, что женщина была ранена в результате обстрела ВСУ поселка Александровка в Петровском районе Донецка. Об этом Кулемзин написал в своем телеграм-канале.
Ранее Кулемзин сообщал, что в результате обстрела Донецка со стороны украинских войск, снаряд, предварительно, попал в крышу ТЦ «Галактика». Информации о разрушениях в настоящий момент нет.
Напомним, военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко сообщил, что Украина подводит радикалов на сватовский и кременской участок фронта в Донбассе. Эксперт отметил, что перебрасываемые на указанные участки фронта украинские бойцы, являются мотивированными боевиками-радикалами.
Украинское командование рассредотачивает подразделения по тем участкам фронта, где, по их мнению, существует угроза прорыва рубежей со стороны российских войск.
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Напомним, военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко сообщил, что Украина подводит радикалов на сватовский и кременской участок фронта в Донбассе. Эксперт отметил, что перебрасываемые на указанные участки фронта украинские бойцы, являются мотивированными боевиками-радикалами.
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Екатерина Коршунова