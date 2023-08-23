При обстреле Донецка со стороны ВСУ был разрушен фасад многоквартирного дома

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При обстреле украинскими боевиками центра Донецка произошло прямое попадание в административное здание, в результате чего разрушен фасад жилого дома. Об этом сообщает РИА Новости.
Сообщается, что здание с разрушенным фасадом находится рядом со школой №13. Еще три снаряда упали поблизости, разрушен фасад многоквартирного жилого дома. Отмечается, что повреждения получили как минимум три гражданских машины.
Напомним, ранее ВСУ выпустили по центру Донецка 6 снарядов калибром 155 мм. Мэр Донецка Алексей Кулемзин в своем телеграм-канале подтвердил, что центр Донецка находится под массированным обстрелом. Он также отметил, что в зоне риска граница между Ворошиловским и Киевским районами.
Также ВСУ обстреляли село Лавы Белгородской области, заявил глава региона Вячеслав Гладков.
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Напомним, ранее ВСУ выпустили по центру Донецка 6 снарядов калибром 155 мм. Мэр Донецка Алексей Кулемзин в своем телеграм-канале подтвердил, что центр Донецка находится под массированным обстрелом. Он также отметил, что в зоне риска граница между Ворошиловским и Киевским районами.
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Екатерина Коршунова