При обстреле Климово в Брянской области погибли люди, среди них один ребенок

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Несколько мирных жителей погибли в результате обстрела посёлка Климово в Брянской области. Об этом сообщил глава региона Александр Богомаз.
«ВСУ обстреляли поселок Климово из РСЗО. По предварительной информации, к сожалению, есть погибшие, среди которых один ребенок. В результате обстрела пострадали пятеро мирных жителей, в том числе дети», - написал Богомаз в своем Telegram-канале.
Глава региона также добавил, что в результате украинского обстрела в населенном пункте повреждения получили здания школы, несколько административных зданий. Также разрушено несколько жилых домов. Есть перебои с электричеством.
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