При обстреле курского посёлка Тёткино погиб один человек

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ВСУ обстреляли спиртовой завод в посёлке Тёткино Курской области, погиб один человек. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.
«Посёлок Тёткино Глушковского района обстрелян со стороны Украины. Зафиксированы прилёты в район спиртзавода. Смертельно ранен водитель погрузчика, мужчина скончался до прибытия скорой», - написал Старовойт в своем Telegram-канале.
Кроме того, по данным Telegram-канала Baza, украинская сторона нанесла 25 ударов по автомобильному пункту пропуска в Судже.
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Элина Позднякова