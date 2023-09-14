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При обстреле курского посёлка Тёткино погиб один человек

14 сентября 2023, 10:43
Фото: iStock/maxim4e4ek

Фото: iStock/maxim4e4ek

ВСУ обстреляли спиртовой завод в посёлке Тёткино Курской области, погиб один человек. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

«Посёлок Тёткино Глушковского района обстрелян со стороны Украины. Зафиксированы прилёты в район спиртзавода. Смертельно ранен водитель погрузчика, мужчина скончался до прибытия скорой», - написал Старовойт в своем Telegram-канале.

Кроме того, по данным Telegram-канала Baza, украинская сторона нанесла 25 ударов по автомобильному пункту пропуска в Судже.


Ранее Старовойт также заявил, что утром 14 сентября ВСУ обстреляли село Гордеевка. Всего насчитали девять прилетов. Из-за обстрелов местные жители остались без воды, пострадавших нет.

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Военкор Живов назвал сроки возможной мобилизации в России
Военкор Живов: Для проведения мобилизации в России подведена необходимая правовая база
14 сентября 2023, 09:43

Фото: iStock/Irina Guzovataya

Военный блогер, автор Telegram-канала «ЖИВОВ Z» Алексей Живов предположил, что в России могут объявить мобилизацию уже до конца 2023 года.
«Пожалуй, пересмотрю свое заявление о том, что мобилизация будет только в следующем году. После сегодняшней публикации МО по болезням, и на фоне других факторов, все может случиться и раньше. Вся необходимая правовая база уже подведена», - написал Живов в своем Telegram-канале.

По его словам, решение будет политическим. Однако решающим фактором для начала мобилизации в России будет ситуация на линии боевого соприкосновения. Именно от того, как она будет складываться, будет зависеть и принятие решения о мобилизации, уверен военкор.

Живов подчеркнул, что политически сейчас проводить мобилизацию не целесообразно. Но если власти уже примут такое решение, то в стране должно быть объявлено военное положение, заключил военный эксперт.

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Курское село Гордеевка осталось без воды из-за обстрела ВСУ
Старовойт: ВСУ обстреляли курское село Гордеевка
14 сентября 2023, 09:30

Фото: iStock/vadimrysev

Украинская сторона обстреляла село Гордеевка в Курской области, в результате чего местные жители остались без воды, при этом пострадавших нет. Об этом сообщил глава региона Роман Старовойт.
«Село Гордеевка Кореневского района сегодня утром обстреляно со стороны Украины, насчитали 9 прилетов. В результате обстрела нарушено водоснабжение населённого пункта», - написал Старовойт в своем Telegram-канале.

Он уточнил, что ремонтные работы начнутся сразу, как появится для этого возможность. Старовойт также подчеркнул, что в результате украинского обстрела никто из местных жителей не пострадал.

Ранее также стало известно, что минувшей ночью пять безэкипажных катеров ВСУ предприняли попытку атаки патрульного корабля Черноморского флота «Сергей Котов» в Черном море. Все они были уничтожены.

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#всу
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Раскрыто место положения украинских штурмовиков, обученных НАТО
Марочко: Киев перебросил обученные в НАТО бригады ВСУ под Артёмовск
14 сентября 2023, 09:00

Фото: iStock/Olena_Z

На Донецком направлении в районе Артемовска зафиксировано прибытие 80-й десантно-штурмовой бригады ВСУ, бойцы которой были обучены инструкторами НАТО. Об этом сообщил подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко со ссылкой на собственные источники.
«В районах населенных пунктов Клещеевка, Андреевка, Курдюмовка, помимо активных боевых действий командование ВФУ проводит ротационные мероприятия и заводит на позиции боевиков 80-й десантно-штурмовой бригады, которые прошли обучение под руководством натовских инструкторов», - написал Марочко в своем Telegram-канале.

По его словам, данная бригада ВСУ вооружена большим числом бронетехники и артиллерии, переданными Украине странами Запада.

Ранее Марочко также сообщал, что на Купянском направлении зафиксировано прибытие инженерных подразделений 14-й бригады ВСУ. Он уточнил, что среди подвозимой техники оказались танковые мостоукладчики. Эксперт уточнил, что по внешним признакам они Biber на шасси танка Leopard 1. Кроме того, ВСУ подвезли две установки дистанционного разминирования УР-77 и танковые минные тралы иностранного производства.

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#обучение
#мероприятия
#лнр
#всу
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Военный эксперт Кнутов: Большая часть авиации Украины уничтожена
14 сентября 2023, 08:21

Фото: istockphoto/TebNad

Значительная часть авиации Вооруженных сил Украины (ВСУ) уже уничтожена. Об этом заявил военный эксперт, директор Музея войск противовоздушной обороны, полковник в отставке Владимир Кнутов.
В беседе с изданием «Лента.ру» специалист оценил текущее состояние Воздушных сил Украины. Он отметил, что часть потерь в украинской авиации пытаются восполнить своей техникой союзники из НАТО. Киев на момент начала СВО располагал в основном бывшими советскими моделями самолетов: это МиГ-29 и отчасти Су-27. Эти машины хорошо освоены украинскими летчиками, но в значительной степени уступают российской авиации по своим техническим характеристикам. При этом эксперт добавил, что точное количество украинских самолетов неизвестно.

Называется цифра в сто самолетов, после того, как авиапарк Киева был пополнен западными истребителями. Это, конечно, небольшая цифра, учитывая то, что западные аналитики оценивают количество российских самолетов как минимум в тысячу. А также принимая во внимание превосходство российских Су-30 и Су-35 над украинскими машинами по своим летным и боевым характеристикам, отметил Кнутов. 

Также военный эксперт рассказал, что потери в самолетах Украина собирается восполнит за счет поставок истребителей F-16, которые Киеву уже пообещали западные союзники. По мнению Кнутова, главная опасность этих самолетов состоит в том, что некоторые модификации способны нести ядерное оружие. Наличие самолетов с тактическим ядерным оружием на вооружении у террористического режима таит в себе большую опасность, заключил эксперт.

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#киев
#ядерное оружие
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В США раскрыли, сколько ВСУ еще смогут продолжать свое наступление
Экс-аналитик ЦРУ Джонсон: Контрнаступление ВСУ прекратится в октябре
14 сентября 2023, 08:08

Фото: iStock/JARAMA

Украина будет вынуждена завершить свое контрнаступление в октябре. Так считает бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон.
Он отметил, что с первого июня ВСУ потеряли порядка 77 человек и продолжают ежедневно терять свою боевую способность.

«Способность Украины выдержать эту борьбу исчисляется не месяцами, а неделями. Может быть, всего лишь тремя-четырьмя неделями. Как только погода изменится, а она изменится в октябре, мобильность войск сократится», - отметил Джонсон в интервью YouTube-каналу Stephen Gardner.

При этом он добавил, что ВС РФ не потеряют возможность и далее наносить удары по базам и укреплениям ВСУ. По словам Джонсона, уже сам президент Украины Владимир Зеленский признал провал контрнаступления ВСУ.

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#сша
#президент
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#всу
#вс рф
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Пять безэкипажных катеров ВСУ пытались атаковать патрульный корабль «Сергей Котов»
В Чёрном море отражена попытка атаки ВСУ на патрульный корабль «Сергей Котов»
14 сентября 2023, 07:25

Фото: iStock/bbsferrari

Минувшей ночью пять безэкипажных катеров ВСУ предприняли попытку атаки патрульного корабля Черноморского флота «Сергей Котов» в Черном море. Об этом сообщили в Минобороны России.
«14 сентября около 05.00 вооруженными силами Украины осуществлена попытка атаковать пятью морскими безэкипажными катерами патрульный корабль Черноморского флота «Сергей Котов» в акватории Черного моря», - говорится в сообщении оборонного ведомства России.

Уточняется, что пять вражеских беспилотных катеров были ликвидированы огнем из штатного вооружения корабля. Таким образом, попытка атаки была пресечена.

Кроме того, в министерстве также сообщили, что в ночь на четверг, 14 сентября в небе над Крымом российская система противовоздушной обороны уничтожила 11 беспилотных летательных аппаратов

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#корабль
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В Минобороны РФ заявили об уничтожении 11 беспилотников над Крымом
14 сентября 2023, 07:02

Фото: iStock/aapsky

Минувшей ночью в небе над Крымом российская система противовоздушной обороны уничтожила 11 беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщили в Минобороны России.
«Четырнадцатого сентября около 05.30 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации», -говорится в сообщении оборонного ведомства России.

Таким образом, 11 украинских беспилотников были ликвидированы с помощью дежурных сил ПВО в небе над территорией Крыма.

Ранее в Евпатории местные жители сообщали о взрывах. Город атаковали несколько БПЛА, сработала система ПВО.

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#бпла
#пво
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Учитель из ЛНР рассказал о «матче смерти» между боевиками «Айдара»* и школьниками
14 сентября 2023, 06:53

Фото: iStock/baris canverenler

Школьный учитель из ЛНР рассказал о футбольном матче между учениками и националистическим батальоном «Айдар» в 2017 году. Об этом пишет РИА Новости.
Учитель на тот момент работал в школе в поселке Смоляниново под Северодонецком, а матч проходил в соседней деревне. По словам мужчины, за школьную команду играли пятиклассники и шестиклассники, в то время как команду «Айдар» представляли 30- и 40-летние мужчины в нетрезвом состоянии.

«Мы выиграли 2:1. Тяжелейшая была игра, конечно. Я думал, буду арестован после этой игры, хотя меня через сутки искали, хотели арестовать, но не получилось у них», — цитирует агентство слова собеседника.

Он добавил, что в ходе во время игры бойцы «Айдара»* сбивали и толкали учеников, одну из них повредили ногу. Преподаватель сравнил прошедшую игру с «матчем смерти» в 1942 году в оккупированном немцами Киеве.

После того как школьники одержали победу, учитель получил выговор и был вынужден уволиться.

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*признан в России экстремистским и запрещен

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#солдат
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СМИ: В сторону Одесской области вылетели дроны «Герань»
«Военная хроника»: В сторону Одесской области вылетели дроны «Герань»
14 сентября 2023, 04:03

Фото: iStock/3DFOX

В сторону Одесской области вылетели до шести групп дронов «Герань». Об этом сообщает Телеграм-канал «Военная хроника».
«На объекты прибрежной линии, в первую очередь порты и логистические терминалы, используемые ВСУ, двигаются, предположительно, до шести групп беспилотников», — говорится в публикации.

Предположительно, многоцелевой патрульный самолёт Boeing P-8A Poseidon и высотный беспилотник-разведчик RQ-4 Global Hawk американского производства переместили ближе к Одессе для отслеживания дронов.

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#беспилотник
#сво
#всу
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