При обстреле курского села Козино повреждены два дома и промышленное предприятие

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Украинская сторона обстреляла село Козино в Курской области, никто из местных жителей не пострадал. Об этом заявил глава региона Роман Старовойт.
«Село Козино Рыльского района обстреляно со стороны Украины. К счастью, пострадавших нет. Повреждены крыши, окна и двери двух многоквартирных домов, а также окна, забор и хозпостройка одного частного домовладения», - написал Старовойт в своем Telegram-канале.
Он также добавил, что повреждения получили два автомобиля. Старовойт подчеркнул, что жителям повреждённых домов и машин окажут помощь для восстановления пострадавшего имущества.
При этом, по данным Mash, от украинского обстрела пострадал спиртзавод «Козинский».
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