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При обстреле курского села Козино повреждены два дома и промышленное предприятие

Старовойт: ВСУ обстреляли курское село Козино, повреждены два частных дома
10 ноября 2023, 16:13
Фото: iStock/Mikhail Dmitriev

Фото: iStock/Mikhail Dmitriev

Украинская сторона обстреляла село Козино в Курской области, никто из местных жителей не пострадал. Об этом заявил глава региона Роман Старовойт.
«Село Козино Рыльского района обстреляно со стороны Украины. К счастью, пострадавших нет. Повреждены крыши, окна и двери двух многоквартирных домов, а также окна, забор и хозпостройка одного частного домовладения», - написал Старовойт в своем Telegram-канале.

Он также добавил, что повреждения получили два автомобиля. Старовойт подчеркнул, что жителям повреждённых домов и машин окажут помощь для восстановления пострадавшего имущества.


Кроме того, губернатор региона рассказал, что один из украинских снарядов попал в одно из зданий на территории промышленного предприятия. После этого на крыше начался пожар. На место оперативно выехала пожарная служба.

При этом, по данным Mash, от украинского обстрела пострадал спиртзавод «Козинский».

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#обстрел
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Беспилотник ВСУ попытался атаковать Брянскую область
Богомаз: В Брянской области сбит украинский беспилотник
10 ноября 2023, 16:41

Фото: iStock/aapsky

В Брянской области силами противовоздушной обороны пресечена попытка украинских террористов совершить атаку с помощью беспилотника. Об этом сообщил глава региона Александр Богомаз.
«Беспилотный летательный аппарат самолетного типа уничтожен над Стародубским муниципальным округом силами ПВО Министерства обороны РФ», - написал Богомаз в своем Telegram-канале.

 Пострадавших и разрушений нет. Оперативные службы работают на месте. Брянский губернатор также поблагодарил российские подразделения ПВО за качественную работу.

10 ноября в Орловской области российские средства радиоэлектронной борьбы обезвредили украинский беспилотный летательный аппарат, никто из местных жителей не пострадал.

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Пленный боец ВСУ рассказал, почему мобилизованным не дают оружие НАТО
Пленный: мобилизованным ВСУ не дают оружие и технику НАТО из опасений мятежа
10 ноября 2023, 16:29

Фото: iStock/Mariia Kokorina

Попавший в плен боец 63-й отдельной механизированной бригады ВСУ Юрий Кузьмич заявил, что бригады украинских войск, где служат много призванных по мобилизации, не получают вооружения и техники стран НАТО, так как украинское командование и власти опасаются их мятежа. Об этом сообщает РИА Новости.
Пленный отметил, что части и соединения, в которых большое количество мобилизованных военных, негативно относятся к власти среди личного состава, по причине того, что военнослужащих регулярно обманывают о ходе боевых действий. Кузьмич подчеркнул, что вранье со стороны командования ВСУ «надоело каждому».

Ранее бывший морской пехотинец Вооруженных сил США Брайан Берлетик заявил, что Украину ждет полный крах после окончания конфликта с Россией. По мнению морского экс-пехотинца, западные союзники не помогут Киеву остановить процесс распада, так как Украина больше не представляет для них никакого интереса.

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ВСУ обстреляли спиртзавод «Козинский» в Курской области
10 ноября 2023, 16:09

Фото: iStock/vadimrysev

Вооруженные силы Украины атаковали спиртзавод «Козинский» в Курской области, об этом сообщает Telegram-канал Mash.
По информации СМИ, в результате обстрела на спиртзаводе загорелась крыша.

Помимо этого, в селе Козино повреждены окна и двери близлежащих домов. Пострадали и припаркованные рядом с предприятием автомобили. 

8 ноября Вооруженные силы Украины нанесли удары сразу по трём районам Курской области. По селу Успеновка Кореневского района было зафиксированы 4 прилёта. Под атаку также попали территории Рыльского района и селу Горналь Суджанского района. 

К счастью, в результате последних атак никто не пострадал.

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#пожар
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«Искупил кровью»: за что Путин помиловал убийцу студентки, задушенную после истязаний
Песков: осужденные искупают преступления кровью на поле боя
10 ноября 2023, 15:55

Фото: сайт Кремля

В России помилован мужчина, жестоко расправившийся со своей бывшей возлюбленной. Приговоренного к 17 годам заключения убийцу, отпустили на свободу спустя год за участие в СВО. Редакция «Радио 1» расскажет, где находится преступник в настоящее время, и что о его помиловании сказали в Кремле.

Убийство Веры Пехтелевой в Кемерово


23-летнюю Веру Пехтелеву жестоко убил ее бывший парень Владислав Канюс. В январе 2020 года экс-возлюбленный россиянки узнал о ее новых отношениях, когда она приехала к нему забрать свои вещи. Мужчина стал избивать девушку подручными предметами, резать ножом, а затем задушил проводом от утюга. На теле жертвы было обнаружено более 100 ран и ушибов. Канюс издевался над девушкой около шести часов. Перед смертью он ее изнасиловал.

Соседи слышали громкие крики Пехтелевой и пытались вызвать полицию семь раз, однако правоохранители не реагировали на звонки очевидцев. Позже следствие установило, что трое диспетчеров Дежурной части не передали информацию о произошедшем оперативным нарядам, а полицейские не отреагировали на заявления о возможном преступлении. Сотрудники МВД получили условные сроки за халатность, которая повлекла смерть человека.

Убийца девушки в 2022 году был осуждён Кемеровским областным судом к 17 годам лишения свободы. 27.04.2023 Канюс был помилован и освобожден от дальнейшего отбывания наказания.


Осужденного за убийство студентки Пехтелевой Канюса помиловали за участие в СВО

 
После того, как родители убитой девушки узнали о помиловании мужчины, они направили запрос в Ростовскую прокуратуру, чтобы узнать о его местонахождении. Однако в надзорном ведомстве сообщили только то, что 28.04.2023 года он был из колонии освобожден, судимость с него была снята.

Мать Веры Пехтелевой сообщила журналистам, что после указа о помиловании, Канюс должен был убыть в распоряжение ГУ ФСИН по Ростовской области, однако его там не оказалось. Через несколько месяцев, убитая горем мать увидела фотографии, на которых Канюс позировал в камуфляже с оружием в руках. Оказалось, что он находится в зоне проведения спецоперации. 

Песков назвал российских военкоров героями
Песков назвал российских военкоров героями

В Кремле объяснили помилование убийцы Веры Пехтелевой

Помилование преступника, который жестоко расправился с молодой девушкой, прокомментировал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Во время общения с журналистами он заявил, что глава государства помиловал Канюса, потому что мужчина искупил свою вину на СВО.

По его словам, для помилования существует определенная процедура, к которой можно прийти двумя путями.

«Для помилования существует определенная процедура. Это признание вины, решение на уровне ФСИН, потом на уровне региона, потом на уровне федерального округа, потом центральная комиссия, потом документы предоставляются президенту. Это один путь. Есть второй — когда они искупают кровью преступления на поле боя, в штурмовых бригадах, под пулями, под снарядами. Все, что могу сказать по этому случаю», — заявил Песков. 
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#суд
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РИА Новости: боевики «Азова»* обманом убеждают пенсионерок поджигать военкоматы
10 ноября 2023, 15:55

Фото: iStock/DarthArt

Боевики «Азова»* обманом подбивают пенсионерок на поджоги военкоматов на Урале — установлены три новые эпизода. Об этом РИА Новости сообщил источник в правоохранительных органах.
Сообщается, что удалось установить жительниц Урала, которых мошенники обрабатывали по ранее использованным алгоритмам. Как стало известно, обработка происходит с помощью отдельного тербатальона «Кракен», который был сформирован из террористов «Азова»*.

Отмечается, что злоумышленники убеждают пенсионеров через интернет-мессенджер. Необходимость такого поступка мошенники объясняют нахождением преступников в здании военкомата.

Ранее сообщалось, что 76-летний пенсионер совершил попытку поджога военкомата во Всеволожске, однако чуть не сгорел сам.

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Американский эксперт раскрыл, сколько ещё процентов территории лишится Украина
Риттер: Украина потеряет ещё 20 процентов территорий, если продолжит воевать
10 ноября 2023, 15:38

Фото: iStock/EvgeniyShkolenko

Украина рискует потерять ещё 20 процентов территорий, если продолжит вооруженный конфликт с Россией, об этом заявил бывший американский разведчик Скотт Риттер в интервью для канала Kim Iversen.
«Если вы (ВСУ) продолжите воевать, Харьков, Днепропетровск, Николаев, Одесса станут принадлежать России. Вы потеряете еще 20 процентов своей страны, если вы сейчас же не остановите этот конфликт», - прокомментировал ситуацию Риттер. 

Бывший разведчик считает, что самым выгодным решением для Украины в настоящий момент было бы заключение мирного соглашения с Россией. 

Ранее Риттер также заявил, что Вооруженным силам Украины придётся принять капитуляцию на условиях России. По словам бывшего разведчика, Украина уже упустила свой шанс на мирные переговоры с Россией. К тому же, западные союзники никак не смогут помочь Киеву, поскольку их мнение никто не станет учитывать.

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#конфликт
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#одесса
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#николаев
#Харьков
#сво
#вс рф
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Зеленского предупредили о скорой катастрофе
Политика: техника, отправленная ВСУ, оказалась в руках криминальных группировок
10 ноября 2023, 15:37

Фото: iStock/JARAMA

Западная техника, которая была отправлена Украине, попадает в руки криминальных группировок. Об этом сообщает сербская газета «Политика».
В материале издания сообщается, что контроль над перемещением и применением оружия на Украине отсутствует, так как украинские войска сами решают, как распределить поставленное им через Польшу американское оружие. Авторы статьи заключили, что в скором времени украинскому президенту и его окружению «придется платить по счетам».

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что чем раньше власти Украины поймут, что не смогут одержать победу на поле боя, тем скорее появятся предпосылки для мирного урегулирования конфликта.

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#оружие
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#дмитрий песков
#всу
#пилоты
#украина
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МИД заявил о грозящей экологической катастрофе на Приднепровском химзаводе
10 ноября 2023, 15:28

Фото: официальный Telegram-канал МИД России

На Украине может случиться экологическая катастрофа, если опасные радиоактивные отходы с Приднепровского химического завода окажутся в Днепре и грунтовых водах.
Об этом рассказала официальный представитель МИД Мария Захарова.

«По нашей информации, Киев не выделяет средства на обеспечение экологической безопасности объектов Приднепровского химического завода, что может привести к экологической катастрофе не только на подконтрольной киевскому режиму территории, но и за её пределами», — подчеркнула Мария Захарова.
Есть высокая вероятность попадания 12 млн тонн РАО в Днепр и грунтовые воды. Это может произойти из-за подмыва дамбы одного из хранилищ. Оно расположено в 800 метрах от реки и её притока Коноплянки.

Захарова утверждает, что около 14 тонн радиоактивной пыли каждый год разносится по окрестностям, попадая на сельскохозяйственные угодья.

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#экология
#отходы
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Фельдшер ВСУ проведёт в колонии 30 лет за расстрел машин с мирными жителями
10 ноября 2023, 14:52

Фото: iStock/Thomasaf

Верховный суд Донецкой народной республики вынес приговор украинскому военнослужащему Виталию Матвиенко.
Мужчину приговорили к 30 годам лишения свободы. Он расстрелял шесть мирных жителей Мариуполя и совершил покушение ещё на четырех, пишет «Лента.Ру».

Осужденный признан виновным «в убийстве более двух лиц, совершенном организованной группой из политической и идеологической ненависти, покушении на такое убийство, а также в жестоком обращении с мирным населением на оккупированной территории».

Матвиенко будет отбывать наказание в колонии строгого режима.

Следствие установило, что 29 марта 37-летний фельдшер медицинского пункта ВСУ вместе с другими украинскими военными, исполняя приказ командира, расстрелял из автомата гражданский автомобиль в Мариуполе. 31 марта Матвиенко расстрелял движущуюся колонну из трех гражданских машин.

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