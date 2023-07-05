При обстреле Макеевки украинскими военными погиб 62-летний мужчина

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В ходе обстрела Макеевки со стороны ВСУ скончался мужчина 62 лет. Мэр города Владислав Ключаров сообщил об этом РИА Новости.
«Мужчина, родившийся в 1961 году, скончался. В момент атаки он пребывал у себя дома, в своей квартире», — привёл слова Ключарова.
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Артем Кузьмин