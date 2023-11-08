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При обстреле ВСУ Белгородской области разрушены пять домов

Гладков: пять домов повреждены при обстреле белгородского города Валуйки
08 ноября 2023, 14:15
Фото: Telegram-канал В. Гладкова

Фото: Telegram-канал В. Гладкова

Украинская сторона обстреляла город Валуйки в Белгородской области. Сильно пострадали два частных дома, еще три повреждены осколками. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков.
«Сегодня под обстрел ВСУ попал город Валуйки. По предварительной информации, пострадавших нет. Сильно повреждены 2 частных жилых дома, также осколками посечены еще 3 дома», - написал Гладков в своем Telegram-канале.

Он также добавил, что повреждения получили два автомобиля. Сейчас все оперативные службы региона работают на месте обстрела.


8 ноября на Украине также прогремели взрывы в Полтавской области. Об этом сообщает «Общественное». В публикации отмечается, что о взрывах рассказали жители украинского региона.Накануне стало известно о взрыве в Кривом Роге, из-за которого в регионе была объявлена воздушная тревога.


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#обстрел
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Стали известны организаторы подрыва автомобиля депутата Народного совета ЛНР Филипоненко
ГУР Украины взяло на себя ответственность за убийство Филипоненко в Луганске
08 ноября 2023, 14:35

ГУР Минобороны Украины взяло на себя ответственность за подрыв автомобиля депутата Народного совета ЛНР, бывшего начальника управления Народной милиции ЛНР Михаила Филипоненко. Об этом говорится в Telegram-канале украинского ведомства.
«Он был причастен к организации пыточных на оккупированных территориях Луганской области, где военнопленные и гражданские заложники подвергались бесчеловечным пыткам. Сам Филипоненко лично жестоко пытал людей», - говорится в сообщении ГУР Минобороны Украины.

Уточняется, что специальная операция по ликвидации Филипоненко была реализована совместно с представителями местных партизанов. Подрыв автомобиля произошел 8 ноября в 08.40. Мужчина погиб на месте.

Напомним, 8 ноября стало известно, что в Луганске неизвестные взорвали автомобиль депутата Народного совета ЛНР, бывшего начальника управления Народной милиции ЛНР Михаила Филипоненко. Об этом рассказал его сын Иван Филипоненко. При этом его коллега Юрий Юров напомнил, что 21 февраля 2022 года на Филипоненко было совершено покушение. Украинцы взорвали его автомобиль у здания представительства ЛНР в СЦКК. Тогда депутат выжил, но пострадал его водитель.

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#автомобиль
#депутат
#лнр
#покушение
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Новое правительство Словакии отказалось от поставки боеприпасов Украине
Новое правительство Словакии заблокировало военную помощь Украине на €40,3 млн
08 ноября 2023, 13:25

Фото: iStock/Viacheslav Chernobrovin

Новый кабинет министров Словакии заблокировал предложенную предыдущим правительством отправку военной помощи на Украину, следует из правительственного документа.
Отмечается, что прошлый кабмин рассматривал отправку очередного пакета военной помощи Украине на более чем 40,3 млн евро. В него должны были входить преимущественно боеприпасы. 

Об отсрочке рассмотрения предложения в конце октября заявила президент Словакии Зузана Чапутова. Она заявила, что окончательное решение должно принять новое правительство. На выборах одержала победу крупная партия Smer, главой которой стал Роберт Фицо. Новый премьер-министр и счёл необходимым не допустить поставку новой партии вооружения на Украину. 

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#словакия
#украина
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#вооружение
#правительство
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Добровольцы СВО раскрыли свою главную мотивацию
Лобышева: Мужчины добровольно отправляются на СВО ради защиты родины и семьи
08 ноября 2023, 13:23

Фото: iStock/Oleg Elkov

Основной мотивацией добровольцев, которые принимают участие в спецоперации, является защита родины и семьи. Об этом рассказала заместитель председателя Комитета Мособлдумы по образованию, культуре, науке, туризму, спорту и молодёжной политике Екатерина Лобышева.
«Нахожусь в постоянном контакте с участниками СВО, в том числе контрактниками. Мотивация у мужчин по большей части одна – защита своей Родины, своей семьи», - рассказала Лобышева.

Она также рассказала, что среди ее родных и друзей есть и мобилизованные и добровольцы.

Напомним, в Балашихе работает Московский областной пункт отбора бойцов на военную службу по контракту. Он располагается по адресу: Восточное шоссе, владение 2. Здесь подписать контракт с Минобороны может каждый желающий. Однако кандидаты должны соответствовать нескольким требованиям: возраст от 18 лет и годность по здоровью. Кандидат сразу получит экипировку, а также заключит контракт, получит необходимые документы и пройдёт медкомиссию. Ему будет предоставлена возможность проконсультироваться с юристом, нотариусом и представителями банков. На этапе подготовки документов потенциальным контрактникам предоставляют трёхразовое питание и проживание.

Более подробную информацию можно получить по телефону горячей линии: 8 (495) 990-77-77.

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#добровольцы
#контракт
#мотивация
#выбор
#сво
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Глава Запорожской области Балицкий уверен, что Одесса и Киев будут освобождены
Балицкий: Россия освободит города-герои Одессу и Киев
08 ноября 2023, 13:06

Фото: iStock/Ruslan Lytvyn

В ходе проведения спецоперации Одесса и Киев будут освобождены. Об этом сообщил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий.
Ранее, в среду, в Совете Федерации городам Мариуполю и Мелитополю, удостоенным почётного звания России «Город воинской славы», вручили «Мечи Победы». Они будут вечно храниться в этих городах.

В ходе торжественной церемонии Балицкий заявил, что происходящее в Совфеде показывает, что «свершилась историческая справедливость». Он подчеркнул большой вклад Мелитополя в победу в Великой Отечественной войне. 

Глава Запорожской области отметил, что и сейчас в рамках спецоперации военные борются за победу. Он заявил, что российская армия обязательно освободит Одессу и Киев, которые тоже достойны такого звания, как у Мариуполя и Мелитополя. 

Глава ДНР Денис Пушилин также отметил, что вручение «Мечей Победы» – это историческое событие, которое «войдёт в летопись всего Донбасса». 

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#одесса
#киев
#украина
#спецоперация
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В Мособлдуме рассказали о мерах поддержки контрактников
В Мособлдуме рассказали о выплатах, положенных контрактникам
08 ноября 2023, 13:04

Фото: iStock/Svetlana Parnikova

Заключившие контракт с Минобороны РФ получают не только единовременные и ежемесячные выплаты, но и те, которые положены за особые заслуги. Об этом рассказала заместитель председателя Комитета Мособлдумы по образованию, культуре, науке, туризму, спорту и молодёжной политике Екатерина Лобышева.
«Предоставление мер социальной поддержки военнослужащим по контракту закреплено в законодательном порядке. Кроме основных единовременных и ежемесячных выплат, военнослужащие также могут получить выплаты за особые заслуги», - отметила Лобышева.

По ее словам, на законодательном уровне приняты решения, благодаря которым члены семей мобилизованных и добровольцев могут получать все меры поддержки в местах получения услуги. Лобышева уточнила, что данные меры имеют особую важность, когда родственники прописаны в разных местах.

Напомним, в Балашихе работает Московский областной пункт отбора бойцов на военную службу по контракту. Он располагается по адресу: Восточное шоссе, владение 2. Здесь подписать контракт с Минобороны может каждый желающий. Однако кандидаты должны соответствовать нескольким требованиям: возраст от 18 лет и годность по здоровью. Кандидат сразу получит экипировку, а также заключит контракт, получит необходимые документы и пройдёт медкомиссию. Ему будет предоставлена возможность проконсультироваться с юристом, нотариусом и представителями банков. На этапе подготовки документов потенциальным контрактникам предоставляют трёхразовое питание и проживание.

Более подробную информацию можно получить по телефону горячей линии: 8 (495) 990-77-77.

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#меры
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#служба
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Служба по контракту – выбор настоящего мужчины
В Мособлдуме заявили, что служба по контракту – выбор настоящего мужчины
08 ноября 2023, 12:52

Фото: iStock/kobzev3179

Служба по контракту является выбором настоящего мужчины. Так считает заместитель председателя Комитета Мособлдумы по образованию, культуре, науке, туризму, спорту и молодёжной политике Екатерина Лобышева.
«Военная служба по контракту в Вооружённых силах Российской Федерации сочетает в себе государственные и личные интересы мужчины. С одной стороны, он выполняет долг перед государством. Как за женщиной закреплена функция деторождения, также мужчина, по умолчанию, защитник Отечества», - считает Лобышева.

Она также добавила, что служба по контракту является для мужчины возможностью к самореализации. Контрактники обеспечивают себя стабильной зарплатой, а полагающиеся им социальные пакеты также распространяются на их семьи.

Напомним, в Балашихе работает Московский областной пункт отбора бойцов на военную службу по контракту. Он располагается по адресу: Восточное шоссе, владение 2. Здесь подписать контракт с Минобороны может каждый желающий. Однако кандидаты должны соответствовать нескольким требованиям: возраст от 18 лет и годность по здоровью. Кандидат сразу получит экипировку, а также заключит контракт, получит необходимые документы и пройдёт медкомиссию. Ему будет предоставлена возможность проконсультироваться с юристом, нотариусом и представителями банков. На этапе подготовки документов потенциальным контрактникам предоставляют трёхразовое питание и проживание.

Более подробную информацию можно получить по телефону горячей линии: 8 (495) 990-77-77.

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#мужчина
#контракт
#сво
#вс рф
#минобороны
#служба
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Путин принял важное решение по мобилизованным
Военкор Сладков: Путин принял решение об участии мобилизованных до окончания СВО
08 ноября 2023, 12:12

Фото: iStock/scaliger

Президент России Владимир Путин принял решение, что мобилизованные будут участвовать в спецоперации до ее окончания. Об этом рассказал военный корреспондент Александр Сладков.
По словам Сладкова, теперь и мобилизованные, и те, кто добровольно заключили контракт с Минобороны из «Редут» и мест лишения свободы.

«Меня очень многие семьи просят прокомментировать эту ситуацию. Я задавал этот вопрос (демобилизация и по возможности замена воюющих частей с отправкой их в пункты постоянной дислокации) президенту России на последней его встрече с репортерами. Верховный Главнокомандующий ответил, что решение принято об участии мобилизованных до конца проведения СВО», — пишет Сладков в своемTelegram-канале.

Он подчеркнул, что семьям мобилизованных сложно смириться с тем, что их отцов и сыновей призвали, а другие сидят дома вместо того, чтобы прийти им на смену. При этом Сладков уточняет, что многие мобилизованные уже стали настоящими воинами и менять их на новобранцев, которых еще нужно обувать, одевать и обучать - не совсем правильно.

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#контракт
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#минобороны
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Во Франции раскрыли истинные потери ВСУ с начала спецоперации
Liberation: Украина потеряла не менее 200 тысяч военных с начала СВО
08 ноября 2023, 11:45

Фото: iStock/Grzegorz Sulkowski

Украина безвозвратно потеряла не менее 200 тысяч военных с начала спецоперации. Такие данные приводит французская газета Liberation.
«Готовясь к новой зиме, украинская армия должна постоянно пополнять свои подразделения: по сообщениям, с 24 февраля 2022 года у нее уже было не менее 200 000 убитых и раненых», — утверждает издание, однако источник не уточняется.

Также в статье говорится, что Украина надеялась быстро провести свое контрнаступление и освободить территории от российских войск. Однако осуществить задуманное не удалось.

Ранее солдат из 128-й горно-штурмовой бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) в интервью газете Washington Post обвинил руководство своей бригады в ответственности за гибель более 50 украинских военных в районе Запорожской области, которая находится под контролем Киева.

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#контрнаступление
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В Бурятии задержали вербовщика украинских спецслужб
В Бурятии ФСБ задержала пособника украинских спецслужб
08 ноября 2023, 10:34

Фото: istock / BrianAJackson

Сотрудники ФСБ задержали в Бурятии пособника украинских спецслужб, который склонял военных на сторону ВСУ. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на центр общественных связей ведомства.

«Федеральной службой безопасности пресечена на территории Республики Бурятия деятельность пособника украинской разведки. Подозреваемый склонял российских военнослужащих к переходу на сторону ВСУ после прибытия в зону проведения спецоперации», — заявили в ЦОС.
Мужчина применял заведомо ложную информацию, дискредитирующую Вооруженные силы РФ. Он обещал дезертирам помощь со стороны спецслужб Украины и батальона «Азов*.

В отношении задержанного возбудили уголовное дело о государственной измене.

Ранее сообщалось, что в Луганске трагически погиб депутат Народного совета Луганской Народной Республики, бывший начальник управления Народной милиции ЛНР Михаил Филипоненко. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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*Запрещенная в России террористическая организация.
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