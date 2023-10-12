При падении БПЛА на дом под Белгородом погиб ребенок

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При падении сбитого БПЛА на частных дом в Белгородской области погиб ребенок, написал в своем Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков. По его словам, происшествие потрясло всех жителей области. Всего же количество жертв составило три человека.
Ночью, предварительно в результате падания беспилотного летательного аппарата, на окраине Белгорода было фактически уничтожено два жилых дома и повреждено несколько жилых домов и автомобилей в результате взрыва, но самое главное - три человека погибли, один из них - маленький ребенок, - написал Гладков.По предварительным данным, еще двое пострадавших находятся в критическом состоянии в реанимации, где врачи борются за их жизни. Власти города уже предприняли неотложные меры для оказания помощи пострадавшим. Врачи и спасатели борются за жизни раненых, а их близким оказывается психологическая поддержка.
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