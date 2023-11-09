При ракетном ударе по Запорожью ликвидированы высокопоставленные военные ВСУ

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Несколько высокопоставленных украинских военных погибли при ракетном ударе во время проведения церемонии награждения личного состава 128-й горно-штурмовой бригады в Димитрове Запорожской области. Такие данные приводит Washington Post
«Церемония превратилась в кровавую баню. В результате ракетного удара погибли по меньшей мере 19 солдат, в том числе несколько высокопоставленных офицеров и некоторые из лучших бойцов 128-й бригады», — говорится в материале.
При этом добавляется, что на торжественном мероприятии собралось порядка 100 военнослужащих Украины. Врачи, приехавшие на место после удара, рассказали, что никогда ранее не видели ничего подобного.
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