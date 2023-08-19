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При взрыве в центре Донецка получили ранения пять человек

СЦКК: при взрыве в центре Донецка получили ранения пять человек
19 августа 2023, 01:45

Фото: istockphoto/Semen Salivanchuk

Как минимум пять человек были ранены в результате взрыва в центре Донецка, сообщается в телеграм-канале представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, касающихся военных преступлений со стороны Украины (СЦКК).

Ранее сообщалось о трех погибших в результате взрыва в центре Донецка вечером в пятницу. Экстренные службы и взрывотехники работают на месте происшествия и пытаются выяснить причину взрыва. По мнению очевидцев, взрыв мог быть вызван сбросом с БПЛА.

«Во время строительных работ на Школьном бульваре, 5, произошла детонация неопознанного взрывоопасного предмета (идентификация ведется экспертами), в результате чего пять рабочих получили ранения разной степени тяжести. Пострадавшими оказались мужчины 1994, 1989, 1993 и 1994 годов рождения, данные по одному из пострадавших уточняются», — говорится в сообщении СЦКК.
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Украинские войска за сутки 44 раза обстреляли территорию ДНР
СЦКК: украинские войска за сутки 44 раза обстреляли территорию ДНР
19 августа 2023, 01:51

Фото: istockphoto/Standart

За последние сутки украинские войска 44 раза обстреливали территорию Донецкой Народной Республики, выпустив в общей сложности 150 разнообразных боеприпасов. Об этом сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК) в своем телеграм-канале.
«За прошедшие сутки представительство зафиксировало 44 случая нарушения перемирия со стороны вооруженных формирований Украины», — указывается в заявлении.
В числе населенных пунктов, которые попали под обстрел, были Горловка, Гольмовский, Зайцево, Ясиноватский район, Донецк, Макеевка, Никольское и Новоандреевка.

По данным сводки, в результате обстрелов погибли шесть человек, 11 человек получили ранения различной степени тяжести. Инциденты произошли в Киевском и Ворошиловском районах Донецка, Червоногвардейском районе Макеевки, Васильевке и Никольском.

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#донецк
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Американские наемники, воюющие за ВСУ, признали мощь России
ABC News: Американские наемники, воюющие за ВСУ, поразились мощи ВС РФ
19 августа 2023, 01:16

Фото: iStock/Mariia Kokorina

Наемники из США, воевавшие на стороне ВС Украины, были поражены, насколько прочной оказалась оборона ВС РФ. Об этом пишет ABC News со ссылкой на американских солдат.
«Мы сражались против настоящих профессионалов», — цитирует издание слова собеседника.

Другой боец с позывным «Танго» рассказал, что его подразделение попало в засаду и потеряло 85% личного состава. Третий наемник подчеркнул, что был поражен, насколько мощным оказалось сопротивление российской армии.

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Три человека погибли при взрыве в центре Донецка
РИА: Три человека погибли при взрыве в центре Донецка
18 августа 2023, 22:10

Фото: iStock/Motortion

При взрыве в центре Донецка погибли три человека, сообщает «РИА Новости».
Трагедия произошла 18 августа около 8 вечера неподалеку от лицея номер 5 на Школьном бульваре.

Три человека погибли на месте, еще несколько жителей Донецка получили ранения и были госпитализированы.

На месте происшествия работают экстренные службы. По предварительной версии, беспилотник сбросил на город снаряд. 

Ранее двое рабочих, занимавшихся восстановлением теплоснабжения Донецка, погибли в результате подрыва взрывоопасного предмета. По предварительным данным, сдетонировал неразорвавшийся кассетный снаряд.

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#погибшие
#бпла
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В Белгородской области сбили беспилотник самолетного типа
Гладков: Системы ПВО в Белгородской области сбили БПЛА самолетного типа
18 августа 2023, 20:32

Фото: iStock/aapsky

В Белгородской области система ПВО сбила беспилотник самолетного типа, заявил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.
«Над Белгородским районом сработала наша система ПВО - сбит БПЛА самолётного типа. Оперативные службы уточняют информацию о последствиях на земле», - прокомментировал ситуацию Гладков.

Он также отметил, что, по предварительным данным, жертв и разрушений в результате атаки нет. 

Ранее беспилотник залетел на территорию поселка Тёткино Глушковского района 18 августа примерно в два часа дня. Устройство сбросило неустановленный боеприпас, который упал и сдетонировал на территории комбината по переработке зерна.

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#вячеслав гладков
#белгород
#пво
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На Украине признали поражение ВСУ
Соскин: Контрнаступление ВСУ уже не спасти
18 августа 2023, 20:24

Фото: iStock/Dmytro Sheremeta

Украина вывела на фронт последние стратегические ресурсы, при этом, подвижек в наступлении нет и не предвидится, заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин на своем YouTube-канале.
«На фронте ничего хорошего нет, введены последние стратегические силы. Надо прямо говорить, что нет никаких достижений. Ничего этот Залужный уже сделать не может», - прокомментировал ситуацию Соскин.

Эксперт также напомнил о бескрайних украинских кладбищах, на которых покоятся бойцы ВСУ, и переполненных больницах с ранеными.

Зеленский доказал, что не в состоянии управлять страной, и должен добровольно уйти в отставку, подытожил Соскин.

Ранее ​Соскин заявил, что Вооруженные силы Украины теряют контроль над Харьковской областью, а также в ДНР под Авдеевкой. По словам эксперта, за два месяца контрнаступления украинская армия не достигла никаких успехов, а только потеряла уйму вооружения и большую часть личного состава.

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#контрнаступление
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ВС России уничтожили остатки ВСУ в Казачьих Лагерях в Херсонской области
18 августа 2023, 20:18

Фото: iStock/Aleksandr Golubev

Штурмовые подразделения группировки российских войск «Днепр» завершили зачистку района поселка Казачьи Лагери от ВСУ. Об этом РИА Новости сообщил источник.
Отмечается, что левый берег Днепра в Херсонской области находится под полным контролем российских войск. Украинские боевики продолжают попытки по форсированию Днепра в районе Казачьих Лагерей, однако они пресекаются огнем артиллерии, ведется круглосуточное воздушное патрулирование местности.

Напомним, советник врио главы ДНР Дениса Пушилина Ян Гагин заявил, что российские военнослужащие уничтожили основную группировку ВСУ в Урожайном. Тяжелое вооружение ВС РФ уничтожило основные силы украинской группировки в Урожайном.

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#вооружение
#днр
#всу
#вс рф
#пво
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ВСУ ждет крах, после разгрома украинской армии в Запорожье
Риттер: ВСУ ждет крах после провала наступления в Запорожье
18 августа 2023, 18:57

Фото: iStock/JARAMA

У Вооруженных сил Украины не останется ресурсов, когда российская армия разобьет их в Запорожской области, заявил бывший американский разведчик Скотт Риттер в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.
«Украина перебросила свои лучшие резервы на Запорожское направление, когда их разобьют, то у них ничего не останется», - прокомментировал ситуацию Риттер.

Западные эксперты уже не раз отмечали колоссальные потери в технике, которые понесли ВСУ. Однако, главной проблемой Киева Риттер назвал катастрофическую нехватку живой силой. Уже сейчас за Украину воюют мобилизованные новобранцы, которые не имеют должной военной подготовки, но и этих сил у ВСУ уже осталось крайне мало.

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Политолог Андерсон объяснил дальнейшие действия США в случае провала контрнаступления ВСУ
18 августа 2023, 18:46

Фото: istockphoto.com/PromesaArtStudio

Профессор факультета политологии МГУ Кирилл Андерсон заявил, что поле сообщений о предупреждении госсекретаря США Энтони Блинкена о высокой вероятности провала контрнаступления Украины Штаты будут предпринимать все те же действия, что и до этого.
«США будут делать всё, что они делали до сих пор: вредить исподтишка и иногда явно России, ничего нового вряд ли», — отметил в беседе с Pravda.Ru Андерсон.

Он также выразил уверенность в том, что Вашингтон и далее будет оказывать Киеву всяческую поддержку, придерживаясь при этом антироссийской политики.

До этого в США усомнились в том, что Вооруженные силы Украины смогут достигнуть хоть каких-нибудь успехов в результате контрнаступления. СМИ отмечали, что спустя десять недель после начала украинского контрнаступления линии обороны ВС РФ остались на прежних позициях. При этом, чем дальше ВСУ будут продолжать свою провальную операцию, тем больше будет становиться вероятность полного краха украинской армии, считают аналитики.

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#украина
#политика
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ВСУ начали экономить западную технику после двух месяцев потерь
Гагин: ВСУ стали беречь западную технику после двух месяцев контрнаступления
18 августа 2023, 18:38

Фото: iStock/Anna_Anikina

После двух месяцев провального контрнаступления ВСУ начали гораздо бережнее относиться к поставленной Западом технике, заявил советник врио главы ДНР Ян Гагин в интервью «РИА Новости».
«После уже почти трех месяцев так называемого контрнаступления, как говорят украинцы, его третьей фазы, сейчас они научились расходовать дорогостоящую военную технику, которая к ним попала из стран НАТО в качестве помощи», - прокомментировал ситуацию Гагин.

Он также отметил, что российские силы уже уничтожили порядка 40 процентов всей техники ВСУ, поэтому, даже бережное отношение к западной «помощи» не поможет сохранить боевые машины нетронутыми. 

При этом, по информации Минобороны РФ, ​только за время контрнаступления ВСУ потеряли ​более 43 тысяч бойцов. 

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#военная техника
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