При взрыве в центре Донецка получили ранения пять человек

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Как минимум пять человек были ранены в результате взрыва в центре Донецка, сообщается в телеграм-канале представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, касающихся военных преступлений со стороны Украины (СЦКК).
«Во время строительных работ на Школьном бульваре, 5, произошла детонация неопознанного взрывоопасного предмета (идентификация ведется экспертами), в результате чего пять рабочих получили ранения разной степени тяжести. Пострадавшими оказались мужчины 1994, 1989, 1993 и 1994 годов рождения, данные по одному из пострадавших уточняются», — говорится в сообщении СЦКК.Читайте также:
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