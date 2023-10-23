«Придется признать»: На Западе уже не рассчитывают на победу Украины

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Западные союзники Украины совсем скоро будут вынуждены признать маловероятность победы Украины в конфликте с Россией, такое заявление сделал бывший морпех ВС США Брайан Берлетик в статье для Global Times.
«Понимая, что боевые действия на Украине носят затяжной характер, Запад вынужден признать маловероятность победы Украины», -прокомментировал ситуацию Берлетик.
По его словам, главным фактором в этом вопросе является количество боеприпасов. Россия производит их огромных количествах, которых не может достичь Запад, при этом, российское производство обходится дешевле.
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Евгения Парфентьева