Пригожин назвал число заключённых, которые после службы вернулись домой

Фото: телеграм-канал пресс-службы Пригожина
По словам основателя ЧВК, бывшие заключённые участвовали в боевых действиях на территории Луганской и Донецкой Народных республик. Кроме того, Пригожин рассказал, что вернувшиеся из зоны спецоперация вагнеровцы совершили только 83 преступления.
«Это в 80 раз меньше, чем у лиц, освобождающихся из мест лишения свободы за аналогичный период без заключения контракта с ЧВК», — объяснил бизнесмен.
Ранее сообщалось, что Пригожин подарил машину, которая была оформлена на его компанию, семье погибшего бойца. Основатель ЧВК принял решение отдать семье внедорожник HAVAL Н9, на котором он и приехал.