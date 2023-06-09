Пригожин поздравил ВС РФ с успешным отражением атаки ВСУ на Запорожском направлении

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«Хочу поздравить от себя лично и от коллектива ЧВК «Вагнер», от бойцов и от командиров, поздравить тех, кто на Запорожском направлении уничтожал технику противника — те самые «Леопарды», которые сейчас широко расходятся в СМИ и социальных сетях. Спасибо, парни! Молодцы!», - сказал Пригожин.
По словам Пригожина, России предстоит трудная работа по возвращению былой славы российской армии, а также «блеск русскому оружию».
Напомним, президент России Владимир Путин заявил, что ВСУ не смогли добиться поставленных целей ни на одном участке линии соприкосновения в ходе своего контрнаступления. При этом военкор ВГТРК Андрей Руденко заявил, что за последние три дня ВСУ в ходе своего наступления на Запорожском направлении лишились более 10 танков Leopard.