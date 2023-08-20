Прилепин призвал поставить памятник Дарье Дугиной в Киеве

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В своем телеграм-канале сопредседатель партии «Справедливая Россия — За Правду» Захар Прилепин предложил установить памятник Дарье Дугиной в Киеве в знак уважения к ее памяти.
«Даша Дугина. Прошел год... Единственный достойный способ почтить память Даши — это установить ей красивый, такой же, как она сама, легкий и безупречный памятник в Киеве. Все остальное недостаточно для того, чтобы достойно помнить ее», — написал Прилепин в своем телеграм-канале.Читайте также:
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