Прилепин призвал поставить памятник Дарье Дугиной в Киеве

Портал Business Insider сообщает, что украинское военное руководство решило ввести в бой свои резервные силы, надеясь на успех в контрнаступлении. Этот шаг интерпретируется как попытка украинских генералов «поставить все свои фишки на кон», полагаясь на все доступные им ресурсы, указано в публикации.