Примкнувшая к ВСУ американка заявила о растущих потерях

Фото: iStock/JARAMA
Медсестра Ребекка Мациоровски, прибывшая из США и присоединившаяся к Вооруженным силам Украины (ВСУ), выразила тревогу по поводу значительных потерь, которые понесла армия за последнее время.
Мациоровски также упомянула, что часто военные ВСУ сталкиваются с низким качеством медицинских средств или вовсе лишены аптечек. По её словам, некоторое снаряжение страдает от повреждений, вызванных мышами, которые разъедают или портят экипировку.
Читайте также:
«Потеряли единственное оружие»: В Италии выяснили, что могло спасти Украину
Зеленский назвал сложные для ВСУ направления фронта
На Украине отказались от понятия «русскоязычный»
Артем Кузьмин