«Призрачная идея»: В США развеяли миф о возвращении Украиной Донбасса и Крыма

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Украине стоит забыть об идее возвращении потерянных земель и сконцентрироваться на сохранении оставшихся, об этом заявил президент Совета по международным отношениям США Ричард Хаас в интервью для CNN.
«Идея о том, что Украина вернет двадцать процентов территории, принадлежащих сейчас России, призрачна, нет предпосылок считать, что это удастся сделать», - прокомментировал ситуацию Хаас.
По мнению эксперта, сейчас Вооруженным силам Украины и командованию необходимо сфокусироваться на сохранении тех земель, которые всё ещё остаются в составе страны. Хаас также выразил обеспокоенность заметным сокращением западной помощи Киеву на фоне непрекращающихся провалов украинской армии.
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Евгения Парфентьева