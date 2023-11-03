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Президент Украины Владимир Зеленский намеренно отправил всех молодых украинцев на убой, чтобы ему было проще удержать власть в стране, об этом заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин на своем YouTube-канале.
«К сожалению, в Украине не оказалось достаточной силы, чтобы противостоять этой клике. Пассионариев уже всех перебили на фронте специально. Это продуманный план уничтожения. Как раз выросло поколение, которое должно было осуществить революцию, и его перебили. Еще не полностью, конечно, но скоро перебьют всех», - прокомментировал ситуацию эксперт.
Соскин также в очередной раз подчеркнул, что правительство киевского режима уже давно должно было добровольно сложить с себя полномочия и уйти в отставку, поскольку со своими обязанностями никто из них не справляется.
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Евгения Парфентьева