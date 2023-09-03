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Прогремел взрыв над городом Курчатов Курской области

03 сентября 2023, 21:02
Фото: iStock/RamonCast

Фото: iStock/RamonCast

Над городом Курчатов Курской области произошел взрыв. Сработала система ПВО. Об этом сообщает губернатор Роман Старовойт.
Отмечается, что на месте падения обломков был виден пожар. Расстояние от населённого пункта до Курской АЭС составляет порядка 4 километров.

По словам губернатора, пожар на месте падения обломков сбитого беспилотника в городе Курчатове уже потушили. Они упали на нежилое здание.


Пострадавших в результате взрыва нет. На месте работают экстренные службы.

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На Украине будут призывать ограниченно годных мужчин

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#беспилотник
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В США поставили Зеленского на место после неожиданного требования к Путину
Ветеран ВС США Дрейвен раскритиковал требования Зеленского вернуть Крым без боя
03 сентября 2023, 20:37

Фото: iStock/alzay

Ветеран американской армии Ноктис Дрейвен высмеял требование Зеленского к российскому президенту Владимиру Путину вернуть Крым без боя. Об этом Дрейвен написал в социальной сети X.
«У вас даже нет возможности защитить Украину, не говоря уже о том, чтобы требовать российскую территорию», — заявил Дрейвен.

Напомним, Зеленский неоднократно заявлял о желании захватить Крым. Ранее Зеленский заявил, что ещё два судна прошли по временному зерновому коридору. Он поблагодарил работников украинских портов и тех, кто обеспечивал безопасное функционирование коридора.

Скорее всего, речь идет о выходе двух судов с чугуном и железорудным концентратом из украинских портов, о котором 1 сентября сообщал украинский министр инфраструктуры Александр Кубраков. 

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#переговоры
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В Госдуме предложили печатать тетрадки с информацией о героях СВО
Кузнецова: нужно производить школьные тетрадки с изображениями героев СВО
03 сентября 2023, 20:20

Фото: iStock/artisteer

Вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова заявила о необходимости выпуска школьных принадлежностей с патриотической тематикой, а также выступила с предложением печатать тетрадки с информацией о подвигах российских солдат в СВО. Об этом Кузнецова написала в своем телеграм-канале.
По словам Кузнецовой, в магазинах вместо патриотической российской тематики представлены различные школьные принадлежности с принтами из иностранных игр и мультиков. Депутат считает, что это отличная задумка — изображать на письменных принадлежностях российских писателей, художников или героев спецоперации на Украине.

Напомним, ранее председатель Ассоциации производителей детских товаров, работ и услуг Михаил Ветров предложил оценить идею создания перечня школьных принадлежностей, которые доступны к приобретению родителями по минимальной стоимости или в рамках социальной помощи. 

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#спецоперация
#россия
#госдума
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На Украине будут призывать ограниченно годных мужчин
Ukrainian Military Pages: на Украине начнут призывать ограниченно годных мужчин
03 сентября 2023, 19:04

Фото: iStock/EvgeniyShkolenko

Минобороны Украины обновило список болезней для оценки пригодности военнослужащих. По новому списку пригодными к службе будут признавать всех, при этом ограниченно годные будут считаться годными по конкретной военной специальности.
По данным издания, изменения в положение о военно-врачебной экспертизе в украинских войсках вступили в силу 25 августа. Сообщается, что в случае признания солдата непригодным к службе по военной специальности, командир части перед перемещением военного на другую должность может направить его на военно-врачебную комиссию для того, чтобы определить пригодность к службе по новой специальности. 

Отмечается, что для десантников и морпехов упростили требования военно-врачебной комиссии.

Напомним, ранее экс-советник Леонида Кучмы Олег Соскин сообщил, что Зеленский паникует из-за нехватки людских ресурсов в ВСУ. Соскин выразил мнение, что на данный момент военные пытаются силой заставить людей служить в армии. Хотя такое поведение приводит только к росту ненависти по отношению к Зеленскому.

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Военкор Матюшин рассказал, как ведут себя русские солдаты во время СВО

Экс-советник Кучмы Соскин: Зеленский паникует из-за нехватки живой силы в ВСУ

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#всу
#зеленский
#переговоры
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Военкор Матюшин рассказал, как ведут себя русские солдаты во время СВО
03 сентября 2023, 18:27

Фото: iStock/Aleksandr Golubev

Военкор, ветеран Донбасса Александр Матюшин рассказал, что русские солдаты не сдаются в плен украинцам и проявляют настоящий героизм на поле боя. Об это сообщает Царьград.
По словам Матюшина, украинские солдаты часто сдаются в плен бойцам ВС РФ. Военкор отметил, что украинцы предпочитают выходить из окопов с поднятыми руками, чем дальше продолжать сражения.

«Наши знают, что их там подвергнут моральным и физическим пыткам. Поэтому предпочитают смерть, а не плен. Стараются подорвать себя гранатой, если есть возможность, и забрать с собой как можно больше врагов», — приводит слова Матюшина Царьград.

Матюшин добавил, что военнослужащие ВС РФ практически не сдаются в плен. 

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#зеленский
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Старовойт: два украинских беспилотника обезврежены в Курской области
03 сентября 2023, 18:00

Фото: сайт Кремля

Губернатор Курской области Роман Старовойт заявил, что два украинских беспилотника обезврежены в Курской области. Об этом Старовойт написал в своем телеграм-канале.
По словам губернатора, пострадавших и разрушений нет. Отмечается, что было зафиксировано три прилета беспилотников.

Напомним, ранее губернатор региона Вячеслав Гладков сообщал, что один человек погиб, два ранены после обстрела ВСУ посёлка Уразово Белгородской области. В результате попадания украинского снаряда в жилой дом в посёлке Уразово Валуйского городского округа погиб мужчина, получивший осколочные ранения, несовместимые с жизнью.

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Солдаты ВСУ рассказали, как их подставила НАТО

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#россия
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Экс-аналитик ЦРУ Джонсон: отданные ВСУ F-16 будут уязвимы перед российскими ПВО
03 сентября 2023, 16:30

Фото: iStock/VanderWolf-Images

Экс-аналитик ЦРУ Ларри Джонсон сообщил, что переданные Украине истребители НАТО не помогут украинским войскам из-за их уязвимости перед российскими ПВО. Об этом Джонсон в интервью YouTube-каналу Dialogue works.
По мнению Джонсона, ВСУ не найдут подходящих пилотов на F-16. Он также считает, что новейшие модели истребителей не смогут обойти российские ПВО.

Джонсон отметил, что российская система противовоздушной обороны превосходит всю западную технику.

Напомним, ранее экс-советник Леонида Кучмы Олег Соскин сообщил, что Зеленский паникует из-за нехватки людских ресурсов в ВСУ. Соскин выразил мнение, что на данный момент военные пытаются силой заставить людей служить в армии. Хотя такое поведение приводит только к росту ненависти по отношению к Зеленскому.

Соскин подчеркнул, что украинские войска несут огромные потери, поэтому украинский лидер испытывает истерику.

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#военные
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#всу
#зеленский
#пво
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Экс-советник Кучмы Соскин: Зеленский паникует из-за нехватки живой силы в ВСУ
03 сентября 2023, 16:10

Фото: iStock/Olena_Z

Экс-советник Леонида Кучмы Олег Соскин сообщил, что Зеленский паникует из-за нехватки людских ресурсов в ВСУ. Об этом Соскин заявил в своем блоге на YouTube.
Соскин выразил мнение, что на данный момент военные пытаются силой заставить людей служить в армии. Хотя такое поведение приводит только к росту ненависти по отношению к Зеленскому.

Соскин подчеркнул, что украинские войска несут огромные потери, поэтому украинский лидер испытывает истерику. 

Напомним, ранее украинские военнослужащие пожаловались на серьезные проблемы с военной подготовкой и сложную обстановку на фронте. Офицеры Североатлантического альянса, которые проводят инструктаж для солдат ВСУ не понимают реальной обстановки на местах боевых действий.

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Минобороны: ВКС России нанесли удар по хранилищам топлива ВСУ в порту Рени

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#лидер
#всу
#солдат
#удар
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Зеленскому рассказали о «сюрпризе» Путина
RS: желание Зеленского отвоевать Крым приводит к тяжелым последствиям для ВСУ
03 сентября 2023, 14:12

Фото: iStock/JARAMA

Издание Responsible Statecraft сообщает о том, что желание президента Украины Владимира Зеленского отвоевать Крым любой ценой уже привело к ужасным последствиям и грозит новыми.
По данным издания, обескровленные украинские солдаты в конечном итоге падут жертвой контратаки ВС РФ, а это приведет к территориальным большим потерям. Автор публикации отмечает, что люди, которые утверждают, что они друзья Украины, следует задуматься о последствиях бесконечной войны с ядерной державой.

Напомним, ранее в Минобороны России сообщили, что ВС РФ нанесли удар по хранилищам топлива ВСУ в порту Рени Одесской области. Отмечается, что цель удара достигнута и все назначенные объекты были поражены.

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#всу
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Минобороны: ВКС России нанесли удар по хранилищам топлива ВСУ в порту Рени
03 сентября 2023, 13:41

Фото: iStock/0

ВС РФ нанесли удар по хранилищам топлива ВСУ в порту Рени Одесской области. Об этом сообщило Минобороны в сводке о ходе спецоперации.
Отмечается, что цель удара достигнута и все назначенные объекты были поражены. 

Напомним, ранее украинские военнослужащие пожаловались на серьезные проблемы с военной подготовкой и сложную обстановку на фронте. Офицеры Североатлантического альянса, которые проводят инструктаж для солдат ВСУ не понимают реальной обстановки на местах боевых действий.

Сообщается, что ВС РФ в районе Харьковской области обладает внушительным боевым опытом и хорошим вооружением. Украинские солдаты постепенно перестают видеть смысл в продолжении боевых действий.

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