Прогремел взрыв над городом Курчатов Курской области

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Над городом Курчатов Курской области произошел взрыв. Сработала система ПВО. Об этом сообщает губернатор Роман Старовойт.
Отмечается, что на месте падения обломков был виден пожар. Расстояние от населённого пункта до Курской АЭС составляет порядка 4 километров.
По словам губернатора, пожар на месте падения обломков сбитого беспилотника в городе Курчатове уже потушили. Они упали на нежилое здание.
Пострадавших в результате взрыва нет. На месте работают экстренные службы.
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По словам губернатора, пожар на месте падения обломков сбитого беспилотника в городе Курчатове уже потушили. Они упали на нежилое здание.
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Екатерина Коршунова