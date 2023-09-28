«Просто утонут»: В США предрекли исход контрнаступления ВСУ

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Если Украина продолжит контрнаступать медленными темпами, то операция обречена на провал, пиет The New York Times.
«В следующем месяце ожидаются сильные дожди, и размытые дороги могут помешать использованию тяжелой техники, такой как недавно поступившие американские танки Abrams и британские танки Challenger. Когда везде грязь, а у вас есть 75-тонный Challenger, он просто утонет», - прокомментировали ситуацию в издании.
При этом, как отметили в NYT, замедление темпов контрнаступления может стать критической точкой для Украины, поскольку, если Киеву не удастся достигнуть хоть сколько-нибудь значимых успехов - поддержка западных союзников ослабнет, либо окончательно иссякнет.
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Евгения Парфентьева