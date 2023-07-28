Провал контрнаступления ВСУ пошатнет веру Запада в Украину

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Если Вооруженные силы Украины не добьются успехов на полях специальной военной операции до конца лета – Запад может перестать поддерживать Украину, заявил британский военный аналитик Шон Белл в интервью Sky News.
«Украина получает сейчас колоссальную поддержку Запада: оружие, обучение, деньги. Невозможно представить лучших условий для контрнаступления. Однако если при всей этой поддержке у Украины не получится достичь успехов к концу лета, то велика вероятность, что вера Запада в Украину значительно пошатнется», - прокомментировал ситуацию Белл.
Аналитик также отметил, что поддержка Киева может пропасть и в результате президентских выборов в США. Сейчас Америка выделяет в десять раз больше военной помощи ВСУ, чем все остальные страны, однако, если к власти придет президент с иными политическими взглядами, Украина может лишиться своего главного источника поддержки.
«Если Америка проголосует за перемены в Вашингтоне, первой жертвой такого голосования станет вооруженный конфликт на Украине», - заявил он.
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