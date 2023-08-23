«Психологическая война и попытка запугивать» - так военный эксперт Шурыгин описал атаку дронов ВСУ на Москву

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В ночь на 23 августа Вооруженные силы Украины попытались атаковать Москву с помощью трех беспилотников. В результате, два из атакующих столицу БПЛА уничтожены средствами ПВО в воздухе над территорией Можайского и Химкинского районов Московской области. Третий БПЛА был подавлен силами РЭБ и потерпел крушение, упав на строящееся здание «Москва-Сити».
О реальной цели украинских атак «Радио 1» рассказал военный эксперт, член «изборского клуба», автор телеграмм канала «Рамзай» Владислав Шурыгин.
По словам эксперта, главной целью украинских дронов является Кремль и другие объекты российского правительства. При этом, когда система ПВО обнаруживает их и сбивает с траектории, они уходят левее и упираются в «Сити».
Подобную тактику эксперт описал как «психологическую войну и попытку запугивать». У украинцев нет возможности нанести реальный ущерб российской инфраструктуре, однако, они могут постараться смутить население и заставить россиян сомневаться в силе Вооруженных сил РФ.
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«Нужно понимать, что когда беспилотники попадают в «Москва-Сити» - это не значит, что они туда целятся. Видно, что система РЭБ уводит их с траектории, которая направлена на центр Москвы, на исторические объекты. «Сити» выступает в роли той стенки, в которую они попадают», - отметил Шурыгин.
«Эти удары абсолютно бесцельны. Их главная суть в том, чтобы мы с вами начали это обсуждать, потому что военного эффекта они достичь не способны. Они не могут поразить ни один военный объект, потому что на борту находится очень мало взрывчатки», - прокомментировал ситуацию военный эксперт.
Подобную тактику эксперт описал как «психологическую войну и попытку запугивать». У украинцев нет возможности нанести реальный ущерб российской инфраструктуре, однако, они могут постараться смутить население и заставить россиян сомневаться в силе Вооруженных сил РФ.
«На фоне абсолютно провального наступления необходимо создать некую повестку о том, что мы вообще молодцы и можем побеждать», - подытожил Шурыгин.
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Евгения Парфентьева