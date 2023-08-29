Пушилин: Ежедневно растёт число жителей ДНР, погибших от кассетных боеприпасов ВСУ

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Кратно растёт число погибших и раненных из-за использования ВСУ американских кассетных боеприпасов. Об этом в эфире «Соловьёв Live» сообщил врио главы ДНР Денис Пушилин.
Ранее Пушилин заявил, что ситуация в районе Артёмовска стабилизируется. Российские военные успешно удерживают оборону. При этом, Южнодонецкое направление, Урожайное и Старомайорское остаются горячими точками из-за нахождения в непосредственной близости украинских военных.
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Анастасия Чинкова