Пушилин назвал число раненных жителей Донецка за сутки

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Врио главы ДНР Денис Пушилин заявил, что в результате обстрелов со стороны украинских боевиков ранены семеро жителей Донецка. Об этом он написал в своем Телеграм-канале.
«Очередной день ожесточенных обстрелов со стороны украинских вооруженных формирований пережил сегодня Донецк», — говорится в публикации.
В настоящее время пострадавшим оказывают медицинскую помощь.
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