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Пушилин назвал число раненных жителей Донецка за сутки

Пушилин: В Донецке в результате обстрела ВСУ ранены семеро мирных жителей
28 июля 2023, 03:24

Фото: iStock/alexmak72427

Врио главы ДНР Денис Пушилин заявил, что в результате обстрелов со стороны украинских боевиков ранены семеро жителей Донецка. Об этом он написал в своем Телеграм-канале.

«Очередной день ожесточенных обстрелов со стороны украинских вооруженных формирований пережил сегодня Донецк», — говорится в публикации.

В настоящее время пострадавшим оказывают медицинскую помощь.

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#днр
#донецк
#денис пушилин
#всу
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Politico: США намерены начать поставки танков Abrams на Украину уже в сентябре
28 июля 2023, 01:03

Фото: iStock/Michael_Vi

Вашингтон планирует начать передавать американские танки Abrams Украине уже в сентябре текущего года, сообщает газета Politico со ссылкой на собственные источники.
Издание уточняет, что вначале Белый дом намерен отправить военную технику в Германию для модернизации, и только затем первая партия «Абрамсов» будет передана Вооруженным силам Украины (ВСУ). Однако каков будет объем этой самой партии,источники Politico не уточняют.

Ранее пресс-секретарь Минобороны США Пэт Райдер подчеркнул, что в настоящий момент продолжается обучение экипажей ВСУ. В то же время, производится модернизация танков М1 и М2, чтобы превратить их в тот вариант, который необходим украинским войскам.

При этом наличие танков Abrams у ВСУ, возможно, сможет повлиять на ход некоторых боев, однако переломить ситуацию в конфликте в целом американские танки не смогут, заявил глава комитета начальников штабов Пентагона Марк Милли.

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#сша
#танки
#партия
#всу
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Сразу в нескольких областях Украины объявили воздушную тревогу
27 июля 2023, 18:09

Фото: iStock/Harry Wedzinga

27 июля сразу в нескольких областях Украины ревут сирены, предупреждающие об опасности с воздуха. Об этом сообщает украинские издание «Страна».
Таким образом, сначала тревога была объявлена в Днепропетровской область. Уже через несколько минут она распространилась Харьковскую, Полтавскую, Николаевскую, Черкасскую и Кировоградскую области. Кроме того, сирены звучал и на территориях Запорожской и Херсонской областей, которые временно находятся под контролем киевского режима.

Кроме того, по данным издания, воздушные силы Украины предупреждают об угрозе применения баллистического оружия в областях, где объявлена воздушная тревога.

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#оружие
#тревога
#сво
#минобороны
#вооружения
#воздушная тревога
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Экс-аналитик ЦРУ Джонсон: Россия легко уничтожит истребители F-16
27 июля 2023, 17:19

Фото: iStock/Maikel de Vaan

Российские силы быстро уничтожат истребители F-16, если они будут переданы Киеву, также, как уничтожают остальную западную технику. Об этом заявил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон.
«У России есть тысячи истребителей, при помощи которых она легко расправится с F-16. Их поставки ничего не изменят для Украины. Просто будет еще одна игрушка для Москвы», — заявил Джонсон в эфире YouTube-канала Stephen Gardner.

По его словам, все оружие, предоставленное Киеву странами Запада, стало легкой мишенью для ВС РФ и оказалось неэффективным на поле боя. При этом он объяснил, что планируемая отправка истребителей F-16 Киеву является политическим жестом, а наличие эти самолетов у ВСУ никак не отразится на ситуации на линии соприкосновения, заключил Джонсон.

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#оружие
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#поставки
#всу
#вс рф
#блинкен
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Путин заявил о больших потерях ВСУ на Запорожском направлении
Путин: Украина в ходе боев 26 июля потеряла свыше 200 человек
27 июля 2023, 15:28

Фото: сайт Кремля

Президент России Владимир Путин заявил, что ВСУ в ходе последней атаки на Запорожском направлении потеряли больше 200 человек.
Об этом россиский лидер сообщил журналистам.

По словам президента, противник несет большие потери. Он отметил, что в течение суток, ВСУ потеряли большее 200 военнослужащих, тела которых, украинские солдаты бросают на поле боя. Потери российской армии в 10 раз меньше, подчеркнул Путин.

Глава государства также обратил внимание на героизм российских солдат и отметил, что противник, в ходе атаки, был отброшен. 

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#россия
#солдаты
#всу
#путин
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Зеленский обрек украинскую армию на смерть
Мэтью Хох: Зеленский пожертвовал украинской армией ради контрнаступления
27 июля 2023, 15:25

Фото: iStock/JARAMA

Решением начать контрнаступление украинский лидер Владимир Зеленский обрек ВСУ на смерть, заявил капитан корпуса морской пехоты США в отставке Мэтью Хох в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.
«Зеленский пожертвовал военными, это было жестоко и аморально — одним словом, настоящая катастрофа», - прокомментировал ситуацию Хох.  

По мнению эксперта, киевский режим хотел блеснуть результатами на полях театра военных действий перед натовским саммитом в Вильнюсе, однако, вместе победы, Украина понесла колоссальные потери.  

Боевики ВСУ просто не способны противостоять профессиональной российской армии, заключил Хох.

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#владимир зеленский
#украина
#армия
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ВСУ усилили обстрелы Запорожской области кассетными боеприпасами
Рогов: Украинские войска усилили обстрелы Запорожской области кассетными боеприпасами
27 июля 2023, 15:12

Фото: iStock/NATALIA MARNA

Вооруженные силы Украины усилили обстрелы Запорожской области кассетными боеприпасами, рассказал глава общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов в интервью «РИА Новости».
«Украинские боевики за последнее время значительно усилили обстрелы региона кассетными боеприпасами», - прокомментировал ситуацию Рогов.

По его словам, среди боеприпасов, которыми ВСУ ведут обстрел региона, есть и американские.

У ВСУ не было такого количества кассетных боеприпасов, отметил Рогов. При этом, часто они не разрываются, что ведет к опасности для гражданского населения в будущем, особенно, для детей.

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#запорожская область
#боеприпас
#владимир рогов
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В США не дают прогнозов по контрнаступлению ВСУ
Херш: Военные в США и на Украине уже не делают никаких прогнозов по контрнаступлению
27 июля 2023, 15:06

Фото: iStock/EvgeniyShkolenko

Журналист Сеймур Херш заявил, что военные США и Украины уже не делают никаких прогнозов по контрнаступлению, баланс сил на стороне РФ.
Журналист пояснил, что об этом ему сообщил один из американских чиновников. 

По словам высокопоставленного должностного лица, какие-либо прогнозы американские военные и ВСУ, относительно наступления не делают, так как баланс сил на стороне России. Чиновник также заявил, что у президента РФ Владимира Путина есть то, чего он хочет, приводит его слова Херш. 

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#военные
#журналист
#всу
#рф
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Путин заявил об активизации ВСУ на Запорожском направлении
Путин: ВСУ активизировали боевые действия на Запорожском направлении
27 июля 2023, 14:56

Фото: iStock/Olena_Z

Президент России Владимир Путин заявил, что ВСУ активизировались под Запорожьем, но не имели успеха, наступление было отбито.
По его словам, наступление ВСУ в указанном направлении успеха не имело. ВС РФ успешно отразили атаки.

Глава государства также отметил потери ВСУ. Он заявил, что в результате боев на Запорожском направлении, украинские формирования потеряли около 200 человек. Путин подчеркнул, что потери со стороны России, в 10 раз меньше чем у противника.

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#украина
#военные
#владимир путин
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В Донецке почтили память детей Донбасса, погибших от рук боевиков ВСУ
27 июля 2023, 14:39

Фото: РИА Новости/Сергей Аверин

Сегодня, 27 июля, на Донбассе по традиции отмечается день памяти погибших во время военных действий детей. Ровно девять лет назад ВСУ совершили первый крупный обстрел квартала в центре Горловки, где гуляли горожане с семьями.
В тот страшный день во время обстрела погибли более 20 мирных жителей. Среди них была и Кристина Жук со своей 10-месячной дочкой Кирой, напоминает телеграм-канал Readovka. Ужасное фото места их гибели облетело весь мир и стало символом преступлений Украины на Донбассе. Маму Киры, умершую с дочерью на руках, стали называть Горловской мадонной.

В годовщину их гибели была установлена традиция Дня памяти и скорби по всем убитым детям. Их убивали как бы случайно, между делом, засыпая мирные городские кварталы снарядами и ракетами. На Аллее ангелов — знаковом месте для всех дончан — сегодня прошла церемония возложения цветов к памятнику маленьким детям страшной войны. Почтить память детей, которые уже никогда не повзрослеют, пришел и врио главы республики Денис Пушилин.

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#память
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#мир
#денис пушилин
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