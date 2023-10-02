Пушилин назвал сроки нового контрнаступления ВСУ

Фото: сайт Кремля
Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что ВСУ копят силы на Ореховском и Угледарском направлениях, что указывает на возможную новую волну украинского контрнаступления в октябре.
По словам Пушилина ВСУ перебрасывают резервы на южное направление и формируют их на удалении от линии соприкосновения.
Он подчеркнул, что военное командование следит за развитием событий и просчитывает все возможные дальнейшие действия.
Пушилин также отметил, что украинское командование указало ВСУ держать круговую оборону Купянска и Боровой в Харьковской области. По его мнению, это «не исключает каких-то активных действий наступательных» ВСУ.
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«Судя по всему, противник еще готовится до наступления распутицы провести еще какие-то активные действия. Мы видим, что такие мысли есть, поэтому не исключаем (возможности нового наступления – ред.)», - сказал Пушилин в эфире телеканала «Россия 24».
Пушилин также отметил, что украинское командование указало ВСУ держать круговую оборону Купянска и Боровой в Харьковской области. По его мнению, это «не исключает каких-то активных действий наступательных» ВСУ.
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Элина Позднякова